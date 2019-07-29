Министр экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин уволился по собственному желанию

В Башкирии подал в отставку и.о. министра экологии и природопользования Мирхайдар Фатхуллин. Приказ об его увольнении по собственному желанию издан 26 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Мирхайдар Фатхуллин был назначен на эту должность 12 ноября 2018 года. До этого он четыре года работал в правительстве Свердловской области.По информации издания «Коммерсант-Уфа», причиной отставки министра стали недоработки в наведении порядка в сфере незаконной добычи строительного камня в Зауралье.