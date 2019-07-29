Министр экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин уволился по собственному желанию
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В Башкирии подал в отставку и.о. министра экологии и природопользования Мирхайдар Фатхуллин. Приказ об его увольнении по собственному желанию издан 26 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации издания «Коммерсант-Уфа», причиной отставки министра стали недоработки в наведении порядка в сфере незаконной добычи строительного камня в Зауралье.
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