В Башкирии к определенному сроку у каждого главы администрации должен появиться заместитель по предпринимательству

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил и.о. председателя госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Римме Бойцовой определить сроки, в которые у каждого главы муниципалитета должен появиться свой заместитель по предпринимательству, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как пояснил Хабиров, это должен быть не просто «хороший человек». Это, по его мнению, должен быть «пассионарий», который «живет интересами» бизнес-сообщества района или города.Руководитель республики пообещал выделить из бюджета деньги для введения в каждом муниципалитете дополнительной ставки.