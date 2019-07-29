В Башкирии к определенному сроку у каждого главы администрации должен появиться заместитель по предпринимательству
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил и.о. председателя госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Римме Бойцовой определить сроки, в которые у каждого главы муниципалитета должен появиться свой заместитель по предпринимательству, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Руководитель республики пообещал выделить из бюджета деньги для введения в каждом муниципалитете дополнительной ставки.
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