Хабиров поделился итогами "разбора полетов" на коллегии КСП
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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях опубликовал обещанные итоги «разбора полетов» на коллегии Контрольно-счетной палаты республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как подчеркнул Радий Хабиров, после проверки аудиторов Баймакского района ему стало понятно, почему «так цеплялись за власть прежние руководители».
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«Проверок в районах проведено уже много, но здесь количество нарушений — беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей. Присутствовавшим сегодня здесь, на коллегии, ответственным руководителям из силовых структур передали информацию о более чем 160 фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний», — сообщил он.Деятельность Фонда жилищного строительства также вызвала немало вопросов у КСП Башкирии.
Нарушений земельного и контрактного законодательства, а также имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам аудиторы насчитали на 7 млрд рублей.
«И это тоже внимательно изучат компетентные органы», — подчеркнул руководитель республики.Что касается деятельности Регионального оператора, то здесь основной претензией была завышенная стоимость передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также нарушения сроков исполнения и авансирования.
«Вмешались вовремя. Подряды пересматриваются, на заявленные сроки — выйдем, — написал в соцсетях Радий Хабиров. — Но и по этому, как и по всем остальным вопросам — соответствующая оценка будет дана. Об этом я сообщу дополнительно».
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