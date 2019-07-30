С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты
24 июля Государственная дума приняла поправки к закону о ежемесячных выплатах. Согласно новым изменениям, с 1 января 2020 года льготы будут получать до трех лет на первого и второго ребенка. А срок подачи заявления также возрастет до трех лет. А получать ежемесячные выплаты будут семьи, где доход ниже двукратного прожиточного минимума, сообщает сайт Newsbash.ru.
Тема продления выдачи пособий была озвучена на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что семьи со следующего года в среднем будут получать 10-11 тысяч рублей на одного ребенка. Подробнее о новых поправках рассказала Гульназ Кульсарина, председатель Комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ Общественной палаты РБ.
В три года дети легче адаптируются в садике, меньше болеют. Миллиардные расходы (расходы на реализацию закона о повышении детских пособий в 2020 году составят 74,9 млрд руб.) с лихвой окупятся. Дети будут здоровее, мамы счастливее, семьи крепче добавила председатель Комиссии по здравоохранению.