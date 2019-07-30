Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 129
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

24 июля Государственная дума приняла поправки к закону о ежемесячных выплатах. Согласно новым изменениям, с 1 января 2020 года льготы будут получать до трех лет на первого и второго ребенка. А срок подачи заявления также возрастет до трех лет. А получать ежемесячные выплаты будут семьи, где доход ниже двукратного прожиточного минимума, сообщает сайт Newsbash.ru.

Тема продления выдачи пособий была озвучена на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что семьи со следующего года в среднем будут получать 10-11 тысяч рублей на одного ребенка. Подробнее о новых поправках рассказала Гульназ Кульсарина, председатель Комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ Общественной палаты РБ.

В Башкирии 12 семей дали своим новорожденным мальчикам имя Радий

Читайте также:

В Башкирии 12 семей дали своим новорожденным мальчикам имя Радий
— Поправки в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» существенно расширяют круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Во-первых, меняется величина среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте России. Во-вторых, родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас их платят до полутора лет, а до трех детское пособие составляет всего 50 рублей. Семьи начнут получать дополнительные выплаты с 1 января 2020 года. Это существенная поддержка семьи. Мамы смогут дольше оставаться рядом с детьми, ведь в раннем возрасте физическая близость матери очень важна для ребенка, — сказала Гульназ Кульсарина. 

В три года дети легче адаптируются в садике, меньше болеют. Миллиардные расходы (расходы на реализацию закона о повышении детских пособий в 2020 году составят 74,9 млрд руб.) с лихвой окупятся. Дети будут здоровее, мамы счастливее, семьи крепче добавила председатель Комиссии по здравоохранению.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки
Общество
В России детские пособия можно будет оформить не только по месту прописки
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Общество
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Человек и закон
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка
Экономика
В Башкирии выросло финансирование выплат на третьего ребенка
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
Общество
В Башкирии семьи могут получать ежемесячную выплату за второго ребенка из средств материнского капитала
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Общество
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Пособие на первого ребенка
Общество
Пособие на первого ребенка
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: