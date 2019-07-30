С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

24 июля Государственная дума приняла поправки к закону о ежемесячных выплатах. Согласно новым изменениям, с 1 января 2020 года льготы будут получать до трех лет на первого и второго ребенка. А срок подачи заявления также возрастет до трех лет. А получать ежемесячные выплаты будут семьи, где доход ниже двукратного прожиточного минимума, сообщает сайт Newsbash.ru.





Тема продления выдачи пособий была озвучена на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что семьи со следующего года в среднем будут получать 10-11 тысяч рублей на одного ребенка. Подробнее о новых поправках рассказала Гульназ Кульсарина, председатель Комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ Общественной палаты РБ.

— Поправки в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» существенно расширяют круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Во-первых, меняется величина среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте России. Во-вторых, родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас их платят до полутора лет, а до трех детское пособие составляет всего 50 рублей. Семьи начнут получать дополнительные выплаты с 1 января 2020 года. Это существенная поддержка семьи. Мамы смогут дольше оставаться рядом с детьми, ведь в раннем возрасте физическая близость матери очень важна для ребенка, — сказала Гульназ Кульсарина.

В три года дети легче адаптируются в садике, меньше болеют. Миллиардные расходы (расходы на реализацию закона о повышении детских пособий в 2020 году составят 74,9 млрд руб.) с лихвой окупятся. Дети будут здоровее, мамы счастливее, семьи крепче добавила председатель Комиссии по здравоохранению.

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