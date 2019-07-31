Кто был и кто стал: кого из чиновников уволил Хабиров после своего назначения на пост врио Главы Башкирии

11 октября прошлого года в Башкирии был назначен новый руководитель. Временно исполнять обязанности главы стал Радий Хабиров, который до этого возглавлял город Красногорск в Московской области.



В первый же месяц работы он назначил новых вице-премьеров, хотя полного роспуска правительства не произошло.





На этом кадровые перестановки не закончились. За 9 месяцев в Башкирии сменилось 8 министров, 3 председателя госкомитетов и 21 глава муниципалитетов. Мы решили напомнить читателям, кто есть кто теперь.

Куюргазинский район: был Ахат Кутлуахметов, стал Юлай Ильясов.



Мишкинский район: был Рустам Мусин, стал Павел Трапезников.



Стерлитамакский район: был Рустам Багаутдинов, стал Анвар Абдрафиков.



Учалинский район: был Фарит Давлетгареев, стал Руслан Гилязетдинов.

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