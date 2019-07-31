Кто был и кто стал: кого из чиновников уволил Хабиров после своего назначения на пост врио Главы Башкирии
11 октября прошлого года в Башкирии был назначен новый руководитель. Временно исполнять обязанности главы стал Радий Хабиров, который до этого возглавлял город Красногорск в Московской области.
В первый же месяц работы он назначил новых вице-премьеров, хотя полного роспуска правительства не произошло.
На этом кадровые перестановки не закончились. За 9 месяцев в Башкирии сменилось 8 министров, 3 председателя госкомитетов и 21 глава муниципалитетов. Мы решили напомнить читателям, кто есть кто теперь.
Первым должности лишился министр здравоохранения Анвар Бакиров. Сначала его обязанности исполнял Рафаэль Яппаров, но после на это место был назначен Максим Забелин – бывший заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России.
Дважды после отставки Рустэма Хамитова менялся глава Минэкологии. Илдар Хадыев попал в немилость из-за ситуации с незаконной добычей плитняка в Зауралье. Назначенный вместо него Мирхайдар Фатхуллин проработал 8 месяцев, после чего написал заявление об уходе по собственному желанию. Нового министра природопользования пока не выбрали.
Серьезные кадровые перестановки произошли в Министерстве земельных и имущественных отношений РБ. Евгений Гурьев ушел в отставку, после чего почти сразу же стал фигурантом уголовного дела. Его место занял Олег Полстовалов (работал начальником правового управления Администрации городского округа Красногорск).
Полномочия сложил и Сергей Новиков, министр экономического развития. Он перешел на работу в межрегиональный центр Росстата. Обязанности министра временно исполняет первый заместитель Лилия Мазитова.
Скандально известная министр образования Гульназ Шафикова ушла в отставку, став ректором ИРО РБ. Ее обязанности исполняет первый заместитель Айбулат Хажин.
Министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова перешла на работу в правительство, став и.о. заместителя премьер-министра. Ее кресло в министерстве занял ее заместитель Юрий Мельников.
Еще до своего ухода Рустэм Хамитов успел подписать указы об освобождении от должности двоих министров, так как они были избраны депутатами Госсобрания, но указы о назначении новых глав этих ведомств подписывал уже Радий Хабиров.
Министерство ЖКХ вместо Юрия Афонина первые полгода возглавлял Михаил Киреев (первый заместитель Радия Хабирова на посту мэра Красногорска). Затем на эту должность был назначен экс-мэр Кумертау Борис Беляев. Михаил Киреев при этом стал заместителем премьер-министра правительства РБ.Вместо Риды Субханкуловой Минфин возглавила ее заместитель Лира Игтисамова.
Председатели и директора
При Радие Хабирове сменилось три председателя госкомитетов. Вместо Расула Таипова Госкомитет РБ по информатизации возглавил Геннадий Разумикин, но пока с приставкой и.о. На таких же условиях на должность главы Госкомитета по предпринимательству и туризму была назначена Римма Бойцова. Ее предшественник Вячеслав Гилязитдинов ушел в отставку по собственному желанию.
Иначе сложилась ситуация в Госкомитете по строительству и архитектуре. Григорий Невоструев сам попросил понизить его до заместителя. Кресло председателя занял Марат Ахмадуллин.
Также по инициативе врио главы Башкирии сменились директора Регоператора по капитальному ремонту (вместо Рината Даминова его возглавил Павел Сафонов), «Башавтотранса» (вместо Разима Махиянова Надир Самиев) и Фонда жилищного строительства (вместо Виктора Рассейкина Александр Корытко).
Главы муниципалитетов
Самым длинным стал список глав администраций городов и районов, которые лишились должностей после отставки Хамитова и назначения Хабирова. После 11 октября 2018 года руководители сменились в следующих муниципалитетах:
Кумертау: был Борис Беляев (назначен министром ЖКХ), стал Олег Фролов.
Нефтекамск: был Рашит Давлетов, стал Ратмир Мавлиев.
Межгорье: был Виктор Панченко (проходил главным подозреваемым по уголовному делу), стал Илья Терехов.
Салават: был Фарит Гильманова (назначен замминистра промышленности), стал Динар Халилов.
Архангельский район: был Александр Комзалов (с его именем связан скандал на елке для детей-инвалидов), стал Ильшат Аминев.
Аскинский район: был Фларит Усманов, стал Ришат Дихин.
Баймакский район: был Ильшат Ситдиков (его раскритиковал врио главы Башкирии), стал Фанис Аминев.
Бирский район: был Александр Груздев, стал Василий Петров.
Благовещенский район: был Фарит Фазылов, стал Олег Голов.
Гафурийский район: был Рамиль Бухаров, стал Фанзиль Чингизов.
Дюртюлинский район: был Ринат Хайруллин, стал Риф Юсупов.
Зианчуринский район: был Альфарис Байчурин, стал Дамин Юланов.
Иглинский район: был Гафуан Шайхутдинов, стал Николай Самойленко.
Ишимбайский район: был Марат Гайсин, стал Азамат Абдрахманов.
Кармаскалинский район: был Фанзиль Чингизов (назначен главой Гафурийского района), стал Альфир Сабиров.
Краснокамский район: был Разиф Гильмуллин (проходил главным подозреваемым по уголовному делу), стал Рустам Мусин.
Кушнаренковский район: был Руслан Нургалиев, стал Руслан Гизатуллин.
Куюргазинский район: был Ахат Кутлуахметов, стал Юлай Ильясов.
Мишкинский район: был Рустам Мусин, стал Павел Трапезников.
Стерлитамакский район: был Рустам Багаутдинов, стал Анвар Абдрафиков.
Учалинский район: был Фарит Давлетгареев, стал Руслан Гилязетдинов.