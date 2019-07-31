Правительство Башкортостана подвело итоги работы за прошедшие 6 месяцев 2019 года

Доплаты врачам, миллионные инвестиции и конец очередям за справками. Члены республиканского Правительства подвели итоги работы за прошедшие 6 месяцев. Доклады заслушал руководитель региона, после чего дал рекомендации для улучшения достигнутых результатов, сообщает сайт Newsbash.ru.





За последние 6 месяцев, несмотря на засуху в некоторых районах республики, сельское хозяйство обеспечило уровень прошлого года. Объём произведенной продукции достиг почти 50 миллиардов рублей. Рост отмечается сразу в 48 районах. До конца года за счет грантовой поддержки на селе планируется создать не менее ста новых кооперативов, чья продукция будет востребована не только в Башкортостане.

«Особое внимание будет уделено обеспечению производства экспортоориентированной продукции. Данные мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», целевой показатель на 2019 год – 91 млн долларов. Планируем его достичь за счет поставок зерновых культур и сахара».

«Нас заверяют, что эта программа будет насыщена деньгами. Я так понимаю, что от нас заявки уже ушли, да? Мы неплохо подали по цифрам. 23 миллиарда – это практически на десятую часть денег, которые мы в этом году подали. Поэтому это исключительно важная история».

«Численность безработных падает, уровень безработицы также снижается. В рамках реализации национального проекта «Демография» заключены договоры о предоставлении субсидий для обучения предпенсионеров 49 предприятиями. 70 с лишним миллионов рублей по этому проекту из федерального бюджета выделено. В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» республике из федерального Минтруда выделено 178 миллионов рублей. Это самый большой размер субсидий в стране».

«По этой программе с начала года расселено порядка 5000 квадратных метров аварийного жилья. 300 человек переехали в благоустроенные квартиры. К концу году планируется расселить еще 100 квадратных метров аварийного жилья и переселить около 100 человек». По итогам первого полугодия в консолидированный бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 87 миллиардов рублей. Это третий показатель среди субъектов Поволжья. На эти деньги правительство выполняет свои социальные обязательства: строят дороги, больницы, детские сады. В жилищно-коммунальном секторе при активном участии граждан продолжается реализация программ «Башкирские дворики» и «Комфортная городская среда».

«По итогам первого полугодия завершен ремонт в четверти от запланированных многоквартирных домах. В 900 домах работы были на стадии выполнения. По оставшимся домам работы были начаты в третьем квартале. В целях обеспечения безопасности граждан проводятся мероприятия по ускоренной замене лифтов на условии рассрочки платежей». Ещё год назад тысячи жителей республики испытывали неудобства при посещении МФЦ. После передачи им полномочий соцобеса окон на всех не хватало. Чтобы попасть к специалисту, очередь приходилось занимать глубокой ночью. Сегодня картина иная. Более того, открываются новые офисы МФЦ. Появляются возможности для расширения списка предоставляемых услуг.

«В Москве такая услуга в медицине есть. Если ты пришёл, анализы сдал, то тебе уже не нужно за ними приходить. А у нас ещё дурь эта есть. Мне кажется, потенциал МФЦ ещё до конца не реализован. Мы можем туда включать и включать. Но для этого очень важно до конца поддержать развитие материальной базы МФЦ».

Радий Хабиров поручил обратить особое внимание на развитие сельских территорий. Федеральный бюджет готовит многомиллиардные инвестиции, и максимальное количество республиканских проектов должно подать заявку по установленной форме. Ответственные лица будут нести за это персональную ответственность.Решается и другой не менее важный вопрос – медицинский. В Уфе строится крупнейший лечебный объект за последние годы – новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. До конца года также планируется ввести в эксплуатацию две крупные поликлиники и порядка 25 фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Положительная динамика наблюдается и на рынке труда.Работа кипит и в инвестиционном поле. С начала года в республике рассмотрено 172 инвестпроекта на общую сумму почти 710 миллиардов рублей. А это свыше 30 тысяч рабочих мест. Радий Хабиров поручил не только продолжать создавать тепличные условия для малого и среднего бизнеса – члены правительства лично выедут в районы для участие в еженедельном «Часе предпринимательства». Что касается строительного сектора, благодаря личному вмешательству главы региона наконец-то начали сдаваться долгострои. Ключи от квартир получают жители «Новобулгаково» и «Миловского парка». В рамках адресной программы решаются проблемы граждан, проживающих в аварийных домах.

По итогам совещания Радий Хабиров отметил, что правительству не стыдно за проделанную работу. Но есть моменты, которые до сих пор нуждаются в повышенном внимании. Несмотря на рост социально-экономических показателей в первом полугодии, нерешенным остается ряд проблем, ключевая из которых – это вопросы демографии. В частности, смертность от онкозаболеваний. За последние 6 месяцев статистику удалось немного улучшить благодаря новой стимулирующей программе. С августа врачи начнут получать денежную премию за раннее выявление раковых заболеваний у жителей республики.

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Автор: Азат Садреев