Андрей Елисеев назначен управляющим директором Благовещенского арматурного завода

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) сообщает о назначении Андрея Елисеева управляющим директором Благовещенского арматурного завода (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании), сообщает сайт Newsbash.ru.





Андрей Елисеев родился в 1974 году в городе Выкса Нижегородской области. В 1999 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», квалификация – «инженер».

В 1992 году начал работу на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК). За время работы на крупнейшем отечественном предприятии трубной промышленности занимал руководящие должности в сферах развития персонала, производственных технологий и развития производственной системы. Андрей Алексеевич являлся одним из руководителей ВМЗ, усилиями которых были заложены основы для достижения предприятием высочайшего уровня культуры производства и получения серебряной медали Toyota Engineering Corporation (TEC).В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в крупнейшей школе бизнеса России — Международном институте менеджмента ЛИНК по специальности «менеджмент».С 2015 года Андрей Елисеев работал директором универсального производственно-сервисного подразделения «ВМЗ-Техно» где под его руководством был обновлен станочный парк, производство стало самым высокотехнологичным среди цехов Выксунского металлургического завода.С 1 августа 2019 года является управляющим директором АО «БАЗ».









«Работа Благовещенского арматурного завода занимает значимое место в реализации задач ОМК по расширению комплексного предложения. Перед Андреем Елисеевым компания ставит задачи по укреплению ведущих позиций завода на рынке трубопроводной арматуры, поиску новых возможностей для совершенствования и повышения его эффективности. Уверена, что большой опыт нового управляющего директора в области организации и культуры производства, экономическое мышление, нацеленность на результат будут способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей топливно-энергетического комплекса России в надёжной и качественной продукции производства Благовещенского арматурного завода», — заявила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

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