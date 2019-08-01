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Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим представителям отраслей здравоохранения, строительства, экономики, культуры, печати

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим представителям отраслей здравоохранения, строительства, экономики, культуры, печати

Сегодня в Колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан состоялось награждение государственными наградами. Из рук врио Главы республики награды получили лучшие представители отраслей здравоохранения, строительства, экономики, культуры, печати, сообщает сайт Newsbash.ru.


«От души поздравляю вас с вручением государственных наград. Это событие не только для каждого из вас, это событие для нашей республики. Вы честно заслужили эти награды многолетним доблестным трудом, талантом, преданностью делу. В зале присутствуют ученые, вузовские преподаватели, деятели искусств. Мы благодарны труду медиков, спасающих жизни тысячам пациентов, наши энергетики обеспечивают бесперебойную подачу тепла и света в города и села, заводы и учреждения. Сегодня также награды получают сотрудники республиканских и федеральных органов власти, крупных предприятий, — сказал Радий Хабиров. — Вчера на заседании Правительства мы подвели итоги первого полугодия. Хорошими темпами растет промышленность, сельское хозяйство. За январь-июнь сдано 12 тысяч квартир общей площадью почти миллион квадратных метров. Мы можем гордиться успехами практически во всех областях развития. В том, что республика энергично движется вперед — конечно, ваша заслуга».
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Орденом Салавата Юлаева награждены учитель физкультуры Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Файзулла Абдрафиков, первый вице-президент ООО «Корпорация Уралтехнострой» Роберт Вагапов, руководитель Управления федеральной налоговой службы по РБ Марат Вахитов, депутат Госсобрания — Курултая РБ шестого созыва – член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Наиль Гиззатуллин и заведующий Мемориальным Домом-музеем С.Т. Аксакова — филиалом государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан Национальный музей Республики Башкортостан Михаил Чванов.
«Аксаковское движение, которое давно стало международным, своим девизом взяло основную мысль великой сказки Аксакова «Зло можно победить только добром». Этим мы и руководствуемся, не влезая ни в какие политические дрязги. Проект «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья» объединяет Башкирию и Оренбуржье, Самарскую область и Татарстан, сеть аксаковских библиотек, музеев распространилась по всей России. Выставка «Иван Сергеевич Аксаков», обойдя всю Россию, сейчас демонстрируется в Шипке в Болгарии, где она будет передана Центральному музейному комплексу Болгарии. По мере сил буду стараться делать всё и дальше», — сказал Михаил Чванов.
Писатель, член Союза писателей Республики Башкортостан Флюр Галимов получил почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Выступая на церемонии награждения, писатель поблагодарил врио Главы республики за установленный недавно памятник поэту Шайхзаде Бабичу.
«Я к 100-летию республики написал трагедию «Салават Юлаев»», возможно, мы увидим ее на сцене Академтеатра», — сообщил Флюр Галимов.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены директор Башкирского института социальных технологий (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» Танзиля Нигматуллина, директор «Башкирской энциклопедии» Уильдан Саитов и профессор Башкирского государственного университета Роберт Якшибаев.
«Мне очень приятно получать столь значимую награду в год, когда мы отпраздновали 100-летие автономии республики. В этом году мы отмечаем и 110-летие нашего университета — флагмана высшего образования Республики Башкортостан. И вдвойне приятно, что я получаю награду из рук нашего бывшего коллеги — Радия Фаритовича Хабирова», — отметил Роберт Якшибаев.
Несколько наших коллег получили почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан». В их числе — главный специалист-эксперт Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Неля Гайнетдинова, заместитель директора издательства «Журналы Башкортостана» Ильшат Зарипов, редактор отдела издательства «Журналы Башкортостана» Зубайда Исламова, заведующий отделом газеты «Кугарчинские вести» Анатолий Казаков, инженер видеомонтажа ГУП ТРК «Башкортостан» Айгуль Фазылова.«Благодарю Правительство республики за особое внимание к средствам массовой информации, национальной прессе, национальному книгоизданию — это самые важные инструменты интеллектуального, культурного и духовного роста народа», — сказала Неля Гайнетдинова.Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» награждены и. о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ — руководитель Аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов и президент РОО «Федерация боевых искусств» РБ Виль Габдуллин.

Орден Дружбы народов вручили директору Мишкинского агропромышленного колледжа Валерию Байбулатову, генеральному директору группы компаний «Пышка» Расиме Мусиной, депутату Госсобрания – Курултая – члену Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Александру Работяеву, члену Союза писателей РФ и РБ Расиху Ханнанову, первому заместителю главы администрации г. Уфы Салавату Хусаинову.

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