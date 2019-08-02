Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"

Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 113
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"

Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал от подчиненных «поменять подходы к формированию городской среды». Это произошло в ходе состоявшейся на этой неделе оперативки в правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов

Читайте также:

В связи с переходом на пятидневное обучение Хабиров дал новое поручение главам районов и городов
Он отметил, что подрядчикам, возможно, не стоит браться одновременно за 25 объектов стоимостью в 2-3 млн рублей каждый. «Весь город перерыли и ничего хорошего», – посетовал руководитель региона.
По его мнению, лучше браться за большие объекты, получая на выходе «шедевральные точки притяжения» населения.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Хабиров назвал издевательством над людьми ремонт дворов производимый по программе "Башкирские дворики"
Политика
Хабиров назвал издевательством над людьми ремонт дворов производимый по программе "Башкирские дворики"
Радий Хабиров поручил усилить пропаганду экологических субботников
Политика
Радий Хабиров поручил усилить пропаганду экологических субботников
Ульфат Мустафин потребовал разобраться с торчащими трубами напротив Дворца спорта в Уфе
Общество
Ульфат Мустафин потребовал разобраться с торчащими трубами напротив Дворца спорта в Уфе
Радий Хабиров потребовал отчета о готовности снегоуборочной техники
Политика
Радий Хабиров потребовал отчета о готовности снегоуборочной техники
Радий Хабиров намерен постоянно "мониторить" ситуацию в РКБ
Политика
Радий Хабиров намерен постоянно "мониторить" ситуацию в РКБ
Радий Хабиров потребовал незамедлительно уволить руководителя «Башавтотранса»
Политика
Радий Хабиров потребовал незамедлительно уволить руководителя «Башавтотранса»
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Радий Хабиров назвал одну из важнейших задач
Политика
Радий Хабиров назвал одну из важнейших задач
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: