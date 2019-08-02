Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал от подчиненных «поменять подходы к формированию городской среды». Это произошло в ходе состоявшейся на этой неделе оперативки в правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Он отметил, что подрядчикам, возможно, не стоит браться одновременно за 25 объектов стоимостью в 2-3 млн рублей каждый. «Весь город перерыли и ничего хорошего», – посетовал руководитель региона.По его мнению, лучше браться за большие объекты, получая на выходе «шедевральные точки притяжения» населения.
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