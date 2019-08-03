Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис

Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис

Добавлено: 03.08.19
Просмотров: 36
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис

На своей социальной сети врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост, в котором попросил жителей республики помочь со строительством хосписа, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Если и есть высшая несправедливость на свете – то это когда тяжело болеют дети. 643 ребенка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти, а тяжелобольных взрослых ещё больше. Что могло бы им хоть немного помочь –  это хоспис, где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях», –  с этих слов начал пост Радий Хабиров.
Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"

Читайте также:

Хабиров призвал подчиненных "изменить подходы к формированию городской среды"
Врио главы Башкирии отметил, что хоспис можно построить и за бюджет, но он «как-то подумал», что можно и за пожертвования.
«И этот мой пост - проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя - до конца 2020 года хоспис должен заработать. Часть денег я уже нашел, и мы приступаем с понедельника к проектированию. Очень прошу всех, кто в состоянии помочь - направлять средства на счет фонда «Иман», реквизиты найти несложно», – закончил свою мысль руководитель региона.
Он также пообещал поблагодарить каждого жертвователя лично.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии каждый район должен быть обеспечен поливальной машиной
Политика
В Башкирии каждый район должен быть обеспечен поливальной машиной
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
Политика
В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством Христовым
Политика
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством Христовым
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Происшествия
Радий Хабиров окажет поддержку семьям горняков пострадавших в шахте Соликамска
Радий Хабиров предложил рассмотреть закон, позволяющий занимать пост главы муниципалитета не более двух сроков подряд
Политика
Радий Хабиров предложил рассмотреть закон, позволяющий занимать пост главы муниципалитета не более двух сроков подряд
Воспитанники приюта побывали в гостях у Радия Хабирова: подарили его портрет и прочитали стихи
Это интересно
Воспитанники приюта побывали в гостях у Радия Хабирова: подарили его портрет и прочитали стихи
Радий Хабиров предложил помогать начинающим медикам еще во время учебы
Здравоохранение
Радий Хабиров предложил помогать начинающим медикам еще во время учебы
Радий Хабиров поручил создать при нем новый консультативно-совещательный орган
Политика
Радий Хабиров поручил создать при нем новый консультативно-совещательный орган
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: