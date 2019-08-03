Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис

На своей социальной сети врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост, в котором попросил жителей республики помочь со строительством хосписа, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Если и есть высшая несправедливость на свете – то это когда тяжело болеют дети. 643 ребенка в Башкирии каждый день борются с тяжелейшими заболеваниями, по сути, каждый день их жизни вырван у смерти, а тяжелобольных взрослых ещё больше. Что могло бы им хоть немного помочь – это хоспис, где они могли бы получить и необходимую помощь, и побыть с родными и близкими в комфортных условиях», – с этих слов начал пост Радий Хабиров.

«И этот мой пост - проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя - до конца 2020 года хоспис должен заработать. Часть денег я уже нашел, и мы приступаем с понедельника к проектированию. Очень прошу всех, кто в состоянии помочь - направлять средства на счет фонда «Иман», реквизиты найти несложно», – закончил свою мысль руководитель региона.

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Врио главы Башкирии отметил, что хоспис можно построить и за бюджет, но он «как-то подумал», что можно и за пожертвования.Он также пообещал поблагодарить каждого жертвователя лично.