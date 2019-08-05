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Радий Хабиров поручил снизить показатель смертности на дорогах в 3 раза к 2024 году и увеличить бюджет на дорожный ремонт

Добавлено: 05.08.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил снизить показатель смертности на дорогах в 3 раза к 2024 году и увеличить бюджет на дорожный ремонт

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С докладом выступил руководитель Госкомитета по транспорту РБ Тимур Мухаметьянов, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам чиновника, программа укладывается в сроки и никаких срывов не ожидается. Однако Радий Хабиров обратил внимание на смертность на дорогах, ответив, что необходимо снизить показатель в 3 раза к 2024 году. Также он предложил чиновникам подумать об увеличении бюджета в пользу ремонта дорог. Не обошел стороной руководитель региона и установку новых видеокамер на дорогах.

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— Очень много у нас потребностей, и все просят в следующем году увеличить бюджет. Я совершенно уверен, что на дороги нужно больше давать. Куда бы я ни приезжал, где бы с кем ни разговаривал – первый вопрос о дорогах. У нас в городах и населенных пунктах дороги очень сильно хромают. Что говорить, если по Коммунистической как будто танки ездили. Столица республики, центральная улица – просто стыдно. Пересечение Ленина и Коммунистической там колея такая. Что касается безопасности движения. Очень правильно поступила наша Госавтоинспекция, показав жителям, где находятся камеры. Задача не спрятать их за кустами, а регулировать скоростной режим. Если не хотят платить, то пусть снижают, — сказал Радий Хабиров.
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