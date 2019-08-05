Депутаты Курултая Башкирии перечислят дневной заработок на строительства хосписа
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В Башкирии депутаты Курултая поддержат строительство хосписа в Уфе. Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, парламентарии перечислят в благотворительный фонд «Иман» свой однодневный заработок, сообщает сайт Newsbash.ru.
При этом Толкачев подчеркнул, что многие его коллеги могут оказать более существенную поддержку.
«Уверен, многие депутаты в силу своих финансовых и организационных возможностей окажут проекту более существенную помощь, в том числе организовав сбор добровольных пожертвований на своих предприятиях», – написал он.
«Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост – проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха», – объяснил он свое решение.Также Хабиров пообещал лично поблагодарить всех, кто поможет в реализации проекта.
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