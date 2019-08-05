Депутаты Курултая Башкирии перечислят дневной заработок на строительства хосписа

В Башкирии депутаты Курултая поддержат строительство хосписа в Уфе. Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, парламентарии перечислят в благотворительный фонд «Иман» свой однодневный заработок, сообщает сайт Newsbash.ru.





При этом Толкачев подчеркнул, что многие его коллеги могут оказать более существенную поддержку.

«Уверен, многие депутаты в силу своих финансовых и организационных возможностей окажут проекту более существенную помощь, в том числе организовав сбор добровольных пожертвований на своих предприятиях», – написал он.

«Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост – проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха», – объяснил он свое решение.

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Напомним, ранее Радий Хабиров объявил сбор средств на строительство учреждения для неизлечимо больных детей и взрослых. Для этого был создан специальный благотворительный фонд «Иман».Также Хабиров пообещал лично поблагодарить всех, кто поможет в реализации проекта.