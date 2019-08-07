Радий Хабиров в Дюртюлинском районе посетил племзавод имени Ленина
Рабочая поездка в Дюртюлинский район руководителя Башкортостана Радия Хабирова началась с посещения племзавода имени Ленина, специализирующегося на чистопородном разведении крупного рогатого скота и выращивании высокопродуктивных сельхозкультур, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам генерального директора племзавода Альберта Давлетбаева, площадь сельхозугодий хозяйства составляет 9,5 тысячи га. Поголовье КРС – 2,3 тысячи голов, в том числе более 1 500 – молочного направления. Производство молока и животноводческой продукции ежегодно увеличивается, в этом году по многим показателям превышение идет примерно на 10%. Ежегодно обновляется автомобильный, тракторный парк хозяйства, проводится реконструкция и капитальный ремонт животноводческих ферм. Благодаря льготному кредиту и республиканским субсидиям выполнен ремонт откормочной площадки и корпуса для молодняка. Также закуплено новое оборудование для доильного зала.
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Заместитель главы администрации Дюртюлинского района Салават Ислакаев во время общения с журналистами отметил, что проведению уборочных работ пока мешают погодные условия. На сегодняшний день уборка проведена на 10% из 40 тысяч посевных площадей.