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Радий Хабиров в Дюртюлинском районе посетил племзавод имени Ленина

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Дюртюлинский район
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Радий Хабиров в Дюртюлинском районе посетил племзавод имени Ленина

Рабочая поездка в Дюртюлинский район руководителя Башкортостана Радия Хабирова началась с посещения племзавода имени Ленина, специализирующегося на чистопородном разведении крупного рогатого скота и выращивании высокопродуктивных сельхозкультур, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам генерального директора племзавода Альберта Давлетбаева, площадь сельхозугодий хозяйства составляет 9,5 тысячи га. Поголовье КРС – 2,3 тысячи голов, в том числе более 1 500 – молочного направления. Производство молока и животноводческой продукции ежегодно увеличивается, в этом году по многим показателям превышение идет примерно на 10%. Ежегодно обновляется автомобильный, тракторный парк хозяйства, проводится реконструкция и капитальный ремонт животноводческих ферм. Благодаря льготному кредиту и республиканским субсидиям выполнен ремонт откормочной площадки и корпуса для молодняка. Также закуплено новое оборудование для доильного зала.

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Радий Хабиров осмотрел поля хозяйства, где сейчас идет уборка ячменя, во время общения с руководством хозяйства и механизаторами он поинтересовался условиями труда и размером заработной платы. По итогам первого полугодия средняя зарплата по племзаводу составила 24,5 тысяч рублей.

Заместитель главы администрации Дюртюлинского района Салават Ислакаев во время общения с журналистами отметил, что проведению уборочных работ пока мешают погодные условия. На сегодняшний день уборка проведена на 10% из 40 тысяч посевных площадей.

«В этом году у нас погибло 45% озимых культур, нам пришлось их восполнять яровыми культурами. Урожай в этом году есть, техника готова на 100 процентов, лишь бы позволили погодные условия», — сказал Салават Ислакаев.
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