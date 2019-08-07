Урал Искандаров возглавил министерство экологии Башкирии
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Новым министром экологии Башкирии стал 52-летний Урал Искандаров, бывший судья Арбитражного суда Республики Башкортостан. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства сегодня, 7 августа. Его предшественник, Мирхайдар Фатхуллин покинул пост, проработав меньше года.
— Указом, подписанным врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым, исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан назначен Искандаров Урал Салаватович, — сообщили в Министерстве экологии республики.
За то время, что врио главы республики Радий Хабиров занимает свой пост, главами Минэкологии побывали уже три человека. В ноябре 2018 года пост покинул Илдар Хадыев. Его преемник Мирхайдар Фатхуллин занимал кресло министра до июля, после чего тоже подал в отставку. Новому министру экологии предстоит решить целый ряд проблем — от наделавшего много шума загрязнения реки Изяк до массового вымирания пчел в регионе.
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