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Урал Искандаров возглавил министерство экологии Башкирии

Добавлено: 07.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Урал Искандаров возглавил министерство экологии Башкирии

Новым министром экологии Башкирии стал 52-летний Урал Искандаров, бывший судья Арбитражного суда Республики Башкортостан. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства сегодня, 7 августа. Его предшественник, Мирхайдар Фатхуллин покинул пост, проработав меньше года.


— Указом, подписанным врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым, исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан назначен Искандаров Урал Салаватович, — сообщили в Министерстве экологии республики.
Министр экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин уволился по собственному желанию

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Его предшественник, Мирхайдар Фатхуллин, покинул пост в июле. Новый министр до недавнего времени был судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан, где он работал с 1994 года. Искандаров окончил Башкирский государственный университет и Кубанский государственный аграрный университет, является кандидатом юридических наук.

За то время, что врио главы республики Радий Хабиров занимает свой пост, главами Минэкологии побывали уже три человека. В ноябре 2018 года пост покинул Илдар Хадыев. Его преемник Мирхайдар Фатхуллин занимал кресло министра до июля, после чего тоже подал в отставку. Новому министру экологии предстоит решить целый ряд проблем — от наделавшего много шума загрязнения реки Изяк до массового вымирания пчел в регионе.
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