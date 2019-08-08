46 лучших строителей Башкирии получили государственные награды
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Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды 46 работникам строительного комплекса региона. Заметим, что торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня строителя (11 августа), сообщает сайт Newsbash.ru.
На сегодняшний день в отрасли строительства в Башкирии трудятся более 70 тысяч человек. Всех их руководитель республики назвал «тружениками и профессионалами своего дела» и поблагодарил за «теплые, уютные дома, красоту и комфорт», которые они создают для местных жителей.
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