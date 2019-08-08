Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Чекмагушевский район

7 августа в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Чекмагушевский район, сообщает сайт Newsbash.ru.





У юных хоккеистов из села Чекмагуш появится новый тренажёрный зал. Такое решение принял руководитель региона во время посещения крытого ледового катка «Чекмагуш Арена», поддержав просьбу родителей спортсменов.

– Я переговорю с руководством предприятия, чтобы для перевозки детских спортивных команд были установлены разумные тарифы, – сказал врио Главы республики.

В спорткомплексе площадью 3 000 кв. м организовано массовое катание для населения, проходят тренировочные занятия взрослой хоккейной сборной и любительские игры с командами соседних районов. Здесь же тренируются воспитанники сельской детско-юношеской спортивной школы. С момента открытия катка ребята ежегодно занимают призовые места на республиканских и межрегиональных соревнованиях. Однако, по словам родителей, отсутствие автобуса порой затрудняет организацию выездов на хоккейные турниры.Радий Хабиров отметил, что автобус лучше арендовать у «Башавтотранса», чтобы не тратить лишние средства на содержание транспорта, бензин, оплату труда водителей, а также обеспечить безопасность детей.На полях СП «Базы», одного из крупнейших в республике агропредприятий, Радий Хабиров ознакомился с ходом уборки ржи. Несмотря на то, что дождливая погода вносит коррективы в график уборочной кампании, чекмагушевцы не сомневаются в хорошем урожае зерновых.Общая площадь сельхозугодий хозяйства составляет 43 тысячи га. Здесь возделываются зерновые и кормовые культуры, подсолнечник, сахарная свекла. Внедрение новых перспективных методов агропроизводства позволяет ежегодно получать высокий урожай.Врио Главы Башкортостана обсудил с руководством предприятия текущую конъюнктуру рынка зерна, перспективы и географию сбыта, поинтересовался зарплатой комбайнёров и механизаторов. По словам генерального директора Вадима Соколова, в среднем по году они получают около 30-35 тысяч рублей, то есть оплата труда здесь выше, чем в агропромышленном комплексе региона в целом.Инновационные агротехнологии в животноводстве руководителю республики продемонстрировали на молочно-товарной ферме СП «Базы» в селе Рапатово, специализирующейся на разведении коров чёрно-пёстрой породы. Здесь оборудован современный доильный зал, внедрены компьютеризированная система управления стадом, система поддержки микроклимата, имеется техника для механизированной погрузки, доставки и раздачи кормов. Всё это позволяет увеличить производительность КРС и достигать высокого качество молока. Вадим Соколов рассказал, что в настоящее время среднесуточный надой составляет 27 кг молока от одной коровы, но есть возможности для увеличения объёмов.В райцентре Радий Хабиров побывал в одном из микрорайонов, где осмотрел дворовые территории и пообщался с жителями. Основные темы, которые их волнуют – это необходимость благоустройства дворов, обустройства тротуаров, асфальтирования дорог, ремонта подъездов. Есть вопросы и по канализации.Руководитель региона отметил, что в следующем году эти территории обязательно будут включены в программу «Башкирские дворики», а также поручил главе района Рекансу Ямалееву рассмотреть обращения граждан по ремонту подъездов и включить эти работы в план на 2020 год.Молодая мама двух детей Луиза Галлямова, работающая воспитательницей в детском саду, попросила рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки молодым педагогам и воспитателям, которые приезжают работать на село, по аналогии с программой помощи молодым врачам. Радий Хабиров ответил, что этот вопрос требует дополнительной проработки и обязательно будет обсуждаться на уровне Правительства РБ.На одном из ближайших «Инвестчасов» будут рассмотрены вопросы поддержки и возобновления производства на Чекмагушевском молочном завода, входящем в группу компаний «Башмилк». Об этом договорились Радий Хабиров и генеральный директор Александр Никитин во время посещения предприятия.

Завод, выпускающий востребованную покупателями молочную продукцию под брендами «Край курая» и «Честное коровье», в апреле принял решение об остановке производства. Это связано с нехваткой оборотных средств и затянувшимися переговорами с банком об открытии кредитной линии. С начала лета сотрудники находятся в отпусках за свой счёт.



Руководство предприятия совместно с Минсельхозом РБ предпринимает меры для нормализации ситуации и восстановления производственной деятельности. В частности, рассматривается возможность привлечения потенциального инвестора.

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