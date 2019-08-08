Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Чекмагушевский район

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Чекмагушевский район

Добавлено: 08.08.19
Просмотров: 45
Рубрика: Политика
Теги: Чекмагушевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Чекмагушевский район

7 августа в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Чекмагушевский район, сообщает сайт Newsbash.ru.

У юных хоккеистов из села Чекмагуш появится новый тренажёрный зал. Такое решение принял руководитель региона во время посещения крытого ледового катка «Чекмагуш Арена», поддержав просьбу родителей спортсменов.

Радий Хабиров в Дюртюлинском районе посетил племзавод имени Ленина

Читайте также:

Радий Хабиров в Дюртюлинском районе посетил племзавод имени Ленина
В спорткомплексе площадью 3 000 кв. м организовано массовое катание для населения, проходят тренировочные занятия взрослой хоккейной сборной и любительские игры с командами соседних районов. Здесь же тренируются воспитанники сельской детско-юношеской спортивной школы. С момента открытия катка ребята ежегодно занимают призовые места на республиканских и межрегиональных соревнованиях. Однако, по словам родителей, отсутствие автобуса порой затрудняет организацию выездов на хоккейные турниры.

Радий Хабиров отметил, что автобус лучше арендовать у «Башавтотранса», чтобы не тратить лишние средства на содержание транспорта, бензин, оплату труда водителей, а также обеспечить безопасность детей.
– Я переговорю с руководством предприятия, чтобы для перевозки детских спортивных команд были установлены разумные тарифы, – сказал врио Главы республики.
На полях СП «Базы», одного из крупнейших в республике агропредприятий, Радий Хабиров ознакомился с ходом уборки ржи. Несмотря на то, что дождливая погода вносит коррективы в график уборочной кампании, чекмагушевцы не сомневаются в хорошем урожае зерновых.

Общая площадь сельхозугодий хозяйства составляет 43 тысячи га. Здесь возделываются зерновые и кормовые культуры, подсолнечник, сахарная свекла. Внедрение новых перспективных методов агропроизводства позволяет ежегодно получать высокий урожай.

Врио Главы Башкортостана обсудил с руководством предприятия текущую конъюнктуру рынка зерна, перспективы и географию сбыта, поинтересовался зарплатой комбайнёров и механизаторов. По словам генерального директора Вадима Соколова, в среднем по году они получают около 30-35 тысяч рублей, то есть оплата труда здесь выше, чем в агропромышленном комплексе региона в целом.

Инновационные агротехнологии в животноводстве руководителю республики продемонстрировали на молочно-товарной ферме СП «Базы» в селе Рапатово, специализирующейся на разведении коров чёрно-пёстрой породы. Здесь оборудован современный доильный зал, внедрены компьютеризированная система управления стадом, система поддержки микроклимата, имеется техника для механизированной погрузки, доставки и раздачи кормов. Всё это позволяет увеличить производительность КРС и достигать высокого качество молока. Вадим Соколов рассказал, что в настоящее время среднесуточный надой составляет 27 кг молока от одной коровы, но есть возможности для увеличения объёмов.

В райцентре Радий Хабиров побывал в одном из микрорайонов, где осмотрел дворовые территории и пообщался с жителями. Основные темы, которые их волнуют – это необходимость благоустройства дворов, обустройства тротуаров, асфальтирования дорог, ремонта подъездов. Есть вопросы и по канализации.

Руководитель региона отметил, что в следующем году эти территории обязательно будут включены в программу «Башкирские дворики», а также поручил главе района Рекансу Ямалееву рассмотреть обращения граждан по ремонту подъездов и включить эти работы в план на 2020 год.

Молодая мама двух детей Луиза Галлямова, работающая воспитательницей в детском саду, попросила рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки молодым педагогам и воспитателям, которые приезжают работать на село, по аналогии с программой помощи молодым врачам. Радий Хабиров ответил, что этот вопрос требует дополнительной проработки и обязательно будет обсуждаться на уровне Правительства РБ.

На одном из ближайших «Инвестчасов» будут рассмотрены вопросы поддержки и возобновления производства на Чекмагушевском молочном завода, входящем в группу компаний «Башмилк». Об этом договорились Радий Хабиров и генеральный директор Александр Никитин во время посещения предприятия.

Завод, выпускающий востребованную покупателями молочную продукцию под брендами «Край курая» и «Честное коровье», в апреле принял решение об остановке производства. Это связано с нехваткой оборотных средств и затянувшимися переговорами с банком об открытии кредитной линии. С начала лета сотрудники находятся в отпусках за свой счёт.

Руководство предприятия совместно с Минсельхозом РБ предпринимает меры для нормализации ситуации и восстановления производственной деятельности. В частности, рассматривается возможность привлечения потенциального инвестора.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Политика
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Белокатайский район
Политика
Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Белокатайский район
Радий Хабиров в Ермекеевском районе поразился жильцами дома престарелых
Политика
Радий Хабиров в Ермекеевском районе поразился жильцами дома престарелых
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Радий Хабиров: "Чиновники теперь будут жить по справедливости"
Политика
Радий Хабиров: "Чиновники теперь будут жить по справедливости"
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Политика
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Аскинский и Бураевский районы
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Аскинский и Бураевский районы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: