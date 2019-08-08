Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Чекмагушевский район
7 августа в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Чекмагушевский район, сообщает сайт Newsbash.ru.
У юных хоккеистов из села Чекмагуш появится новый тренажёрный зал. Такое решение принял руководитель региона во время посещения крытого ледового катка «Чекмагуш Арена», поддержав просьбу родителей спортсменов.
Радий Хабиров отметил, что автобус лучше арендовать у «Башавтотранса», чтобы не тратить лишние средства на содержание транспорта, бензин, оплату труда водителей, а также обеспечить безопасность детей.
Общая площадь сельхозугодий хозяйства составляет 43 тысячи га. Здесь возделываются зерновые и кормовые культуры, подсолнечник, сахарная свекла. Внедрение новых перспективных методов агропроизводства позволяет ежегодно получать высокий урожай.
Врио Главы Башкортостана обсудил с руководством предприятия текущую конъюнктуру рынка зерна, перспективы и географию сбыта, поинтересовался зарплатой комбайнёров и механизаторов. По словам генерального директора Вадима Соколова, в среднем по году они получают около 30-35 тысяч рублей, то есть оплата труда здесь выше, чем в агропромышленном комплексе региона в целом.
Инновационные агротехнологии в животноводстве руководителю республики продемонстрировали на молочно-товарной ферме СП «Базы» в селе Рапатово, специализирующейся на разведении коров чёрно-пёстрой породы. Здесь оборудован современный доильный зал, внедрены компьютеризированная система управления стадом, система поддержки микроклимата, имеется техника для механизированной погрузки, доставки и раздачи кормов. Всё это позволяет увеличить производительность КРС и достигать высокого качество молока. Вадим Соколов рассказал, что в настоящее время среднесуточный надой составляет 27 кг молока от одной коровы, но есть возможности для увеличения объёмов.
В райцентре Радий Хабиров побывал в одном из микрорайонов, где осмотрел дворовые территории и пообщался с жителями. Основные темы, которые их волнуют – это необходимость благоустройства дворов, обустройства тротуаров, асфальтирования дорог, ремонта подъездов. Есть вопросы и по канализации.
Руководитель региона отметил, что в следующем году эти территории обязательно будут включены в программу «Башкирские дворики», а также поручил главе района Рекансу Ямалееву рассмотреть обращения граждан по ремонту подъездов и включить эти работы в план на 2020 год.
Молодая мама двух детей Луиза Галлямова, работающая воспитательницей в детском саду, попросила рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки молодым педагогам и воспитателям, которые приезжают работать на село, по аналогии с программой помощи молодым врачам. Радий Хабиров ответил, что этот вопрос требует дополнительной проработки и обязательно будет обсуждаться на уровне Правительства РБ.
На одном из ближайших «Инвестчасов» будут рассмотрены вопросы поддержки и возобновления производства на Чекмагушевском молочном завода, входящем в группу компаний «Башмилк». Об этом договорились Радий Хабиров и генеральный директор Александр Никитин во время посещения предприятия.
Завод, выпускающий востребованную покупателями молочную продукцию под брендами «Край курая» и «Честное коровье», в апреле принял решение об остановке производства. Это связано с нехваткой оборотных средств и затянувшимися переговорами с банком об открытии кредитной линии. С начала лета сотрудники находятся в отпусках за свой счёт.
Руководство предприятия совместно с Минсельхозом РБ предпринимает меры для нормализации ситуации и восстановления производственной деятельности. В частности, рассматривается возможность привлечения потенциального инвестора.