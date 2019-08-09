Радий Хабиров возглавил совет клуба активных инвестиций «Алга, Башкирия»
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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии создал клуб активных инвестиций. Новая организация получила название «Алга, Башкирия», сообщает сайт Newsbash.ru.
В указе сказано, что клуб создается для активизации инвестиционной деятельности, создания благоприятного инвестклимата и результативного взаимодействия с субъектами инвестиционной деятельности. Члены клуба смогут обмениваться информацией, вносить на рассмотрение совета предложении о поощрении инвесторов, проводить мероприятия и давать рекомендации по развитию инвестиций в республике. Также «Алга, Башкирия» будет вручать премию «Инвестор года». Совет возглавит Радий Хабиров.
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«Сам буду возглавлять его Совет. Нам нужна такая площадка, чтобы плотнее работать с экспертным сообществом, делать мозговые штурмы, вырабатывать рекомендации, как улучшить бизнес-климат в республике», – прокомментировал он свое решение.
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