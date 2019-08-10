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Радий Хабиров остался недоволен центром Уфы

Добавлено: 10.08.19
Просмотров: 71
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров остался недоволен центром Уфы

Врио главы Башкирии Радий Хабиров остался недоволен темпами обновления дорожной разметки на дорогах Уфы. На оперативке в правительстве РБ он рассказал, что недавно специально вышел и прогулялся в центре города. Оказалась, что разметка там наносится слабо, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В пример он привел подчиненным Стерлитамак, а именно то, что в этом городе «закупили» машинку и потихоньку обновляют разметку.
«Именно на Уфу внимание обратите», – попросил врио главы РБ.
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