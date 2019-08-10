Хабиров объявил что не допустит «разборок в техасском стиле» с бизнесом в Уфе
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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на инвестиционном совете, состоявшемся в минувшую пятницу в правительстве РБ, сообщил, что «знает много историй о проблемах с бизнесом в Уфе, и о том, как порою бесцеремонно обращались власти с предпринимателями», сообщает сайт Newsbash.ru.
– Это явление носило массовый характер и касалось строительства, выделения земельных участков, которые то выдавались, то потом изымались, - заявил г-н Хабиров. - Надеюсь, нашей команде удастся это прекратить, и мы вычеркнем такое явление из нашей жизни. Нужно договариваться.
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- Потому что именно малый и средний бизнес может дать рывок нашей экономике, - пояснил он. - Мы хотим строить много жилья, дорог, проводить газ и воду в отдалённые деревни. Для этого бюджету нужны налоги, которые как раз и формируют предприниматели. И наша задача – создать дружелюбный интерфейс для инвесторов и обеспечить безопасность ведения бизнеса.
Напомним, прежний руководитель Башкортостана Рустэм Хамитов намеревался «вывести на чистую воду всяких жучков-паучков, наполучавших земельные участки», и объявил в уфимской мэрии масштабную чистку. В администрации Уфы пересматривались все договора, и предпринимателей, которые по мнению ставленников г-на Хамитова, получили землю не слишком честным образом, лишали участков в судебном порядке.
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