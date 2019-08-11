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Башкирия расширит сотрудничество с Адыгеей

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 103
Рубрика: Политика
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Башкирия расширит сотрудничество с Адыгеей

Башкирия будет сотрудничать с Адыгеей – соответствующий документ подписали врио главы РБ Радий Хабиров и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сейчас Башкирия поставляет в Адыгею бензин и дизельное топливо, а покупает знаменитый адыгейский сыр и соль. По мнению сторон, товарооборот между регионами можно значительно расширить. Для этого, в частности, Хабиров пригласил руководство и предпринимателей Адыгеи принять участие в бизнес-форуме ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе в конце сентября.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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