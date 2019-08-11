Башкирия расширит сотрудничество с Адыгеей
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Башкирия будет сотрудничать с Адыгеей – соответствующий документ подписали врио главы РБ Радий Хабиров и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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