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С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Политика
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С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии

Получить руководящую должность в государственных структурах не так-то просто. Мы изучили биографии представителей башкирской власти и узнала, с чего начиналась их головокружительная карьера

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров впервые устроился на работу в 1981 году. Он был учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.

Экс-глава республики Рустэм Хамитов начал трудовой стаж в 1977 году – работал в УМПО помощником мастера.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин работал слесарем четвертого разряда, его карьера начиналась в ЖЭУ в 1981 году.

Бывший глава столичной администрации, а ныне спикер Совета Федерации Ирек Ялалов был строителем. В его трудовой книжке указано, что с 1983 по 1986 год он работал мастером и прорабом в СУ-6 треста Крупнопанельного домостроения.

Исполняющие обязанности вице-премьеров правительства РБ тоже могут похвастаться рабочим прошлым. Раиф Абдрахимов в 1993 году числился мастером головного ремонтно-восстановительного поезда №39 ГПСО «Баштрансстрой».

Михаил Киреев в 1993 году был помощником машиниста в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги.

Ильшат Тажитдинов начал трудовую деятельность в 1993 году, работал стажером-исследователем на экономическом факультете БашГУ.

Первая работа Ленары Ивановой – заместитель председателя профкома студентов Уфимского авиационного института (1990 год).

Ильшат Фазрахманов в 1999 году устроился в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера.

Глава Минздрава РБ Максим Забелин работал старшим ординатором хирургического отделения гарнизонного госпиталя Министерства обороны РФ в Курске в 2003 году.

Руководитель Минземимущества РБ Олег Полстовалов карьеру начал в 1996 году стажером преподавателя кафедры криминалистики и судебных экспертиз БашГУ.

И. о. министра ЖКХ Борис Беляев в 1999 году устроился юристом 10 разряда Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».

Министр культуры Амина Шафикова преподавала в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова в 1997 году. Кстати, она до сих пор там работает, только теперь она профессор кафедры специального фортепиано.

Министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов начинал с мастера леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза (1997 год).

Министр спорта и молодежной политики РБ Руслан Хабибов в 1998 году работал в ЗАО «Центральный рынок» контролером охранной службы.

Айбулат Хажин прежде чем стать и.о. министра образования работал учителем химии в Аргаяшской средней школе №2 (1996 год).

Новоиспеченный и. о. министра экологии Башкирии Урал Искандаров трудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой».

Министр промышленности Алексей Карпухин в 1988 году работал геофизиком в Башкирской геолого-геофизической экспедиции ПГО «Башкиргеология».

Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты Юрий Мельников имеет медицинское образование и начинал с должности врача-психиатра психиатрического отделения психоневрологического диспансера Центральной районной больницы города Кумертау (1999 год).

Глава Минфина Лира Игтисамова в 1999 году принята на работу в Министерство экономики и антимонопольной политики РБ, она работала специалистом 1 категории.

Исполняющая обязанности министра экономического развития Лилия Мазитова в 1980 году была ассистентом кафедры Уфимского филиала Московского технологического института – это ее первая запись в трудовой.

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