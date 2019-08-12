С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии
Комментарии (0)
Загрузка...
Получить руководящую должность в государственных структурах не так-то просто. Мы изучили биографии представителей башкирской власти и узнала, с чего начиналась их головокружительная карьера
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров впервые устроился на работу в 1981 году. Он был учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.Экс-глава республики Рустэм Хамитов начал трудовой стаж в 1977 году – работал в УМПО помощником мастера.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин работал слесарем четвертого разряда, его карьера начиналась в ЖЭУ в 1981 году.
Бывший глава столичной администрации, а ныне спикер Совета Федерации Ирек Ялалов был строителем. В его трудовой книжке указано, что с 1983 по 1986 год он работал мастером и прорабом в СУ-6 треста Крупнопанельного домостроения.
Исполняющие обязанности вице-премьеров правительства РБ тоже могут похвастаться рабочим прошлым. Раиф Абдрахимов в 1993 году числился мастером головного ремонтно-восстановительного поезда №39 ГПСО «Баштрансстрой».
Михаил Киреев в 1993 году был помощником машиниста в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги.
Ильшат Тажитдинов начал трудовую деятельность в 1993 году, работал стажером-исследователем на экономическом факультете БашГУ.
Первая работа Ленары Ивановой – заместитель председателя профкома студентов Уфимского авиационного института (1990 год).
Ильшат Фазрахманов в 1999 году устроился в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера.
Глава Минздрава РБ Максим Забелин работал старшим ординатором хирургического отделения гарнизонного госпиталя Министерства обороны РФ в Курске в 2003 году.
Руководитель Минземимущества РБ Олег Полстовалов карьеру начал в 1996 году стажером преподавателя кафедры криминалистики и судебных экспертиз БашГУ.
И. о. министра ЖКХ Борис Беляев в 1999 году устроился юристом 10 разряда Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».
Министр культуры Амина Шафикова преподавала в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова в 1997 году. Кстати, она до сих пор там работает, только теперь она профессор кафедры специального фортепиано.
Министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов начинал с мастера леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза (1997 год).
Министр спорта и молодежной политики РБ Руслан Хабибов в 1998 году работал в ЗАО «Центральный рынок» контролером охранной службы.
Айбулат Хажин прежде чем стать и.о. министра образования работал учителем химии в Аргаяшской средней школе №2 (1996 год).
Новоиспеченный и. о. министра экологии Башкирии Урал Искандаров трудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой».
Министр промышленности Алексей Карпухин в 1988 году работал геофизиком в Башкирской геолого-геофизической экспедиции ПГО «Башкиргеология».
Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защиты Юрий Мельников имеет медицинское образование и начинал с должности врача-психиатра психиатрического отделения психоневрологического диспансера Центральной районной больницы города Кумертау (1999 год).
Глава Минфина Лира Игтисамова в 1999 году принята на работу в Министерство экономики и антимонопольной политики РБ, она работала специалистом 1 категории.
Исполняющая обязанности министра экономического развития Лилия Мазитова в 1980 году была ассистентом кафедры Уфимского филиала Московского технологического института – это ее первая запись в трудовой.
Читайте также
Политика
Что известно о Радии Хабирове - врио Главы Башкирии
Персоны
АБДРАХИМОВ Раиф Рамазанович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Политика
Мэр Уфы Ирек Ялалов подал заявление о досрочном завершении работы
Политика
Василий Петров назначен исполняющим обязанности главы администрации Бирского района
Политика
Роман Янгуров назначен руководителем Комитета по делам молодежи администрации Уфы
Политика
Новым мэром Уфы стал Ульфат Мустафин
Культура
Азамат Альмухаметов возглавил продюсерский центр «Вся Уфа»
Политика
Анвар Абдрафиков временно возглавил администрацию Стерлитамакского района