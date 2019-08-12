С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии

Получить руководящую должность в государственных структурах не так-то просто. Мы изучили биографии представителей башкирской власти и узнала, с чего начиналась их головокружительная карьера





Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров впервые устроился на работу в 1981 году. Он был учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.

Экс-глава республикиначал трудовой стаж в 1977 году – работал в УМПО помощником мастера.Мэр Уфыработал слесарем четвертого разряда, его карьера начиналась в ЖЭУ в 1981 году.Бывший глава столичной администрации, а ныне спикер Совета Федерациибыл строителем. В его трудовой книжке указано, что с 1983 по 1986 год он работал мастером и прорабом в СУ-6 треста Крупнопанельного домостроения.Исполняющие обязанности вице-премьеров правительства РБ тоже могут похвастаться рабочим прошлым.в 1993 году числился мастером головного ремонтно-восстановительного поезда №39 ГПСО «Баштрансстрой».в 1993 году был помощником машиниста в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги.начал трудовую деятельность в 1993 году, работал стажером-исследователем на экономическом факультете БашГУ.Первая работа– заместитель председателя профкома студентов Уфимского авиационного института (1990 год).в 1999 году устроился в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера.Глава Минздрава РБработал старшим ординатором хирургического отделения гарнизонного госпиталя Министерства обороны РФ в Курске в 2003 году.Руководитель Минземимущества РБкарьеру начал в 1996 году стажером преподавателя кафедры криминалистики и судебных экспертиз БашГУ.И. о. министра ЖКХв 1999 году устроился юристом 10 разряда Ермолаевского спирто-водочного комбината «Куюргаза».Министр культурыпреподавала в Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова в 1997 году. Кстати, она до сих пор там работает, только теперь она профессор кафедры специального фортепиано.Министр лесного хозяйстваначинал с мастера леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза (1997 год).Министр спорта и молодежной политики РБв 1998 году работал в ЗАО «Центральный рынок» контролером охранной службы.прежде чем стать и.о. министра образования работал учителем химии в Аргаяшской средней школе №2 (1996 год).Новоиспеченный и. о. министра экологии Башкириитрудовую деятельность начал в 1984 году монтажником связи Уфимского участка СМУ треста «Волгоэлектросетьстрой».Министр промышленностив 1988 году работал геофизиком в Башкирской геолого-геофизической экспедиции ПГО «Башкиргеология».Руководитель Министерства семьи, труда и социальной защитыимеет медицинское образование и начинал с должности врача-психиатра психиатрического отделения психоневрологического диспансера Центральной районной больницы города Кумертау (1999 год).

Глава Минфина Лира Игтисамова в 1999 году принята на работу в Министерство экономики и антимонопольной политики РБ, она работала специалистом 1 категории.



Исполняющая обязанности министра экономического развития Лилия Мазитова в 1980 году была ассистентом кафедры Уфимского филиала Московского технологического института – это ее первая запись в трудовой.

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