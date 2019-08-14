Рабочая поездка Радия Хабирова в Архангельский район началась с посещения КФХ «Сабитов»
Рабочая поездка врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Архангельский район началась со знакомства с деятельностью крестьянско–фермерского хозяйства «Сабитов» в деревне Березовка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Оно было создано в 2016 году. На ферме хозяйства содержится 380 голов крупного рогатого скота, в том числе 200 коров мясного направления и 25 лошадей. 320 гектаров земли, принадлежащей КФХ, занято зерновыми культурами, еще 150 гектаров — многолетними травами. Здесь имеется свой цех по переработке мясной продукции, где производится 14 видов полуфабрикатов. Радий Хабиров поинтересовался, где реализуется продукция, есть ли у нее собственная торговая марка.
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Аграрии рассказали, что школа находится в соседней деревне, в больницу к врачам они ездят в райцентр по записи, нет проблем и с вызовом скорой помощи.