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Рабочая поездка Радия Хабирова в Архангельский район началась с посещения КФХ «Сабитов»

Добавлено: 14.08.19
Просмотров: 61
Рубрика: Политика
Теги: Архангельский район
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Рабочая поездка Радия Хабирова в Архангельский район началась с посещения КФХ «Сабитов»

Рабочая поездка врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Архангельский район началась со знакомства с деятельностью крестьянско–фермерского хозяйства «Сабитов» в деревне Березовка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Оно было создано в 2016 году. На ферме хозяйства содержится 380 голов крупного рогатого скота, в том числе 200 коров мясного направления и 25 лошадей. 320 гектаров земли, принадлежащей КФХ, занято зерновыми культурами, еще 150 гектаров — многолетними травами. Здесь имеется свой цех по переработке мясной продукции, где производится 14 видов полуфабрикатов. Радий Хабиров поинтересовался, где реализуется продукция, есть ли у нее собственная торговая марка.

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По словам управляющего хозяйством Шамиля Латыпова, у них есть две торговые точки в селе Архангельское, планируется открытие третьей. В цеху работает восемь женщин, вся продукция ручной лепки. В хозяйстве планируют выйти с продукцией и на рынок Уфы.
«В прошлом году по программе «Начинающий фермер» мы получили грант почти на три миллиона рублей. В этом году по программе доходогенерирующих предприятий мы также получаем три миллиона рублей. На эти деньги мы планируем закупить скот», — рассказал Шамиль Латыпов.
В разговоре с работниками КФХ Радий Хабиров поинтересовался условиями труда, наличием школы и доступностью медицинских услуг.

Аграрии рассказали, что школа находится в соседней деревне, в больницу к врачам они ездят в райцентр по записи, нет проблем и с вызовом скорой помощи.

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