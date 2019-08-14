Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров поручил построить новый ФАП в деревне Новочишма Архангельского района

Радий Хабиров поручил построить новый ФАП в деревне Новочишма Архангельского района

Добавлено: 14.08.19
Просмотров: 92
Рубрика: Политика
Теги: Архангельский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров поручил построить новый ФАП в деревне Новочишма Архангельского района

В деревне Новочишма построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Такое решение принял Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки сегодня в Архангельский район.

Старый ФАП в деревне находится в аварийном состоянии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Рабочая поездка Радия Хабирова в Архангельский район началась с посещения КФХ «Сабитов»

Читайте также:

Рабочая поездка Радия Хабирова в Архангельский район началась с посещения КФХ «Сабитов»
Деревянное здание было построено еще в 1967 году. В нем сгнили стены, а зимой температура в помещении практически не отличалась от уличной. Отопление печное. Фельдшеры, чтобы минимизировать негативные последствия от приема пациентов в аварийном здании, регулярно проводят подомовой обход.

Радий Хабиров сообщил, что строительство нового ФАПа начнется в следующем году.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП
Здравоохранение
В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
Здравоохранение
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бурзянский район
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
В Янаульском районе открыли самый северный ФАП в Башкирии
Здравоохранение
В Янаульском районе открыли самый северный ФАП в Башкирии
В Ишимбайском районе Радий Хабиров распорядился газифицировать населенный пункт
Политика
В Ишимбайском районе Радий Хабиров распорядился газифицировать населенный пункт
Радий Хабиров о школе в Дуванском районе: «Обедать в здешней столовой нельзя — она в аварийном состоянии"
Политика
Радий Хабиров о школе в Дуванском районе: «Обедать в здешней столовой нельзя — она в аварийном состоянии"
Радий Хабиров распорядился выделить средства на ремонт моста в Дуванском районе
Экономика
Радий Хабиров распорядился выделить средства на ремонт моста в Дуванском районе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: