Радий Хабиров поручил построить новый ФАП в деревне Новочишма Архангельского района

В деревне Новочишма построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Такое решение принял Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки сегодня в Архангельский район.





Старый ФАП в деревне находится в аварийном состоянии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Деревянное здание было построено еще в 1967 году. В нем сгнили стены, а зимой температура в помещении практически не отличалась от уличной. Отопление печное. Фельдшеры, чтобы минимизировать негативные последствия от приема пациентов в аварийном здании, регулярно проводят подомовой обход.Радий Хабиров сообщил, что строительство нового ФАПа начнется в следующем году.