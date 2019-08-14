Радий Хабиров поручил построить новый ФАП в деревне Новочишма Архангельского района
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В деревне Новочишма построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Такое решение принял Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки сегодня в Архангельский район.
Старый ФАП в деревне находится в аварийном состоянии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Радий Хабиров сообщил, что строительство нового ФАПа начнется в следующем году.
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