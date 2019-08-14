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Микрорайон «Молодежный» Архангельского района получит поддержку правительства Башкирии

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Архангельский район
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Микрорайон «Молодежный» Архангельского района получит поддержку правительства Башкирии

В новом микрорайоне «Молодежный» села Архангельское ведется активное индивидуальное жилищное строительство. Всего здесь выделено 222 земельных участка, из которых на 130 уже выданы разрешения на строительство, сообщает сайт Newsbash.ru.

Здесь уже построены более десятка домов, в которых проживают жители. По словам главы администрации района Ильшата Аминева, одна из основных проблем микрорайона — отсутствие дороги. Уже завершена разработка проектно-сметной документации строительства дороги общей протяженностью 6,2 км. Сметная стоимость строительно–монтажных работ составляет 110,9 млн рублей. В настоящее время проектно–сметная документация проходит государственную экспертизу. Собственных средств муниципального дорожного фонда в размере 16 млн рублей попросту не хватает, так как сметная стоимость ремонта 1 км автодороги составляет 900 тысяч рублей.

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Одним из выходов из сложившейся ситуации в районе видят закупку собственной техники для ремонта дорог, что удешевит этот вид работ в три раза. При этом в районе есть 20 собственных карьеров общераспространенных полезных ископаемых. В администрации района считают, что собственная техника позволит не только снизить в разы стоимость ремонта дорог, но и будет способствовать делать это мобильно, оперативно, а также увеличит количество участков дорог.

Радий Хабиров сказал, что республика поддержит район в этом вопросе. В микрорайоне «Молодежный» обязательно будет построена дорога, а вопрос покупки дорожной техники будет рассмотрен правительством.
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