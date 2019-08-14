Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Архангельский район
14 августа врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Архангельский район, сообщает сайт Newsbash.ru.
В деревне Березовка руководитель региона ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства «Сабитов». Созданное в конце 2016 года, сегодня оно успешно развивает растениеводческое и животноводческое направления, занимается переработкой и розничной реализацией продукции.
Читайте также:Микрорайон «Молодежный» Архангельского района получит поддержку правительства Башкирии
В планах руководства КФХ – развитие молочного направления животноводства и выход на уфимский рынок. Так, в прошлом году хозяйством получен грант в 3 млн рублей на покупку молочного скота по программе «Начинающий фермер».
В беседе с коллективом КФХ Радий Хабиров поинтересовался условиями труда, наличием школы и доступностью медицинского обслуживания. Аграрии рассказали, что школа находится в соседней деревне, в больницу к врачам они ездят в райцентр по записи, нет проблем и с вызовом скорой помощи.
В деревне Новочишма врио Главы республики посетил фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 160 местных жителей, в том числе 34 ребёнка.
Деревянное здание ФАПа 1967 года постройки имеет печное отопление и находится в аварийном состоянии. Располагавшаяся ранее в смежном помещении школа была закрыта. В результате в зимний период происходит промерзание стен. А из-за длительного прогрева ФАПа приём пациентов происходит в некомфортных условиях. Соответствующие обращения жителей поступают в системе Инцидент.
Глава Архангельского района Ильшат Аминев пояснил, что ремонт здания экономически нецелесообразен, необходимо строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.
В микрорайоне «Молодёжный» села Архангельское руководитель региона обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры. Здесь ведётся индивидуальное жилищное строительство, в том числе для льготных категорий граждан. Выдано порядка 130 разрешений. Общее количество земельных участков – 222.
Для строительства дорог протяжённостью более 6 км подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость работ – 110,9 млн рублей.
В то же время рассматривается вариант приобретения муниципалитетом специальной техники для самостоятельного выполнения проекта. По словам Ильшата Аминева, это позволит сэкономить бюджетные средства. На первом этапе целесообразно произвести отсыпку дорог щебнем. Карьеры с материалом в районе имеются.