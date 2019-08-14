Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Архангельский район

14 августа врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Архангельский район, сообщает сайт Newsbash.ru.





В деревне Березовка руководитель региона ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства «Сабитов». Созданное в конце 2016 года, сегодня оно успешно развивает растениеводческое и животноводческое направления, занимается переработкой и розничной реализацией продукции.

– Мы принимаем такое решение. В этом году начнём его проектировать, – отметил Радий Хабиров. – К следующей осени у вас будет нормальный ФАП.

– По всей республике мы будем стремиться к качественному питанию, сделаем единое меню. С 1 сентября в ваших школах будут проводиться проверки, – подчеркнул врио Главы Башкортостана, добавив, что уже со 2 сентября из райцентра в деревню начнет ходить один из новых автобусов «Башавтотранса».

На 470 га земли выращиваются зерновые культуры и корма для скота – 380 голов крупного рогатого скота. Имеется цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, которые реализуются в собственных торговых точках на территории района.В планах руководства КФХ – развитие молочного направления животноводства и выход на уфимский рынок. Так, в прошлом году хозяйством получен грант в 3 млн рублей на покупку молочного скота по программе «Начинающий фермер».В беседе с коллективом КФХ Радий Хабиров поинтересовался условиями труда, наличием школы и доступностью медицинского обслуживания. Аграрии рассказали, что школа находится в соседней деревне, в больницу к врачам они ездят в райцентр по записи, нет проблем и с вызовом скорой помощи.В деревне Новочишма врио Главы республики посетил фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий 160 местных жителей, в том числе 34 ребёнка.Деревянное здание ФАПа 1967 года постройки имеет печное отопление и находится в аварийном состоянии. Располагавшаяся ранее в смежном помещении школа была закрыта. В результате в зимний период происходит промерзание стен. А из-за длительного прогрева ФАПа приём пациентов происходит в некомфортных условиях. Соответствующие обращения жителей поступают в системе Инцидент.Глава Архангельского района Ильшат Аминев пояснил, что ремонт здания экономически нецелесообразен, необходимо строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.Во время общения с руководителем региона жители деревни посетовали на отсутствие автобусного сообщения, газа, интернета, плохую мобильную связь. Также отмечалось низкое качество питания для детсадов и школ, организуемого сторонней организацией из Чишминского района. Эти вопросы будут обсуждаться на республиканском уровне.В микрорайоне «Молодёжный» села Архангельское руководитель региона обсудил перспективы развития дорожной инфраструктуры. Здесь ведётся индивидуальное жилищное строительство, в том числе для льготных категорий граждан. Выдано порядка 130 разрешений. Общее количество земельных участков – 222.

Для строительства дорог протяжённостью более 6 км подготовлена проектно-сметная документация. Стоимость работ – 110,9 млн рублей.



В то же время рассматривается вариант приобретения муниципалитетом специальной техники для самостоятельного выполнения проекта. По словам Ильшата Аминева, это позволит сэкономить бюджетные средства. На первом этапе целесообразно произвести отсыпку дорог щебнем. Карьеры с материалом в районе имеются.

– Давайте мы обсудим этот вопрос и определим оптимальный вариант: выделим средства либо на отсыпку дорог, либо на закупку новой техники, – подытожил Радий Хабиров.

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