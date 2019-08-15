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Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Благовещенский район

Добавлено: 15.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Благовещенский район
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Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Благовещенский район

Рабочая поездка врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Благовещенск началась с посещения микрорайона Северный, застройка которого была начата еще в 1993 году и продолжается до сих пор. В общей сложности здесь выделено более 2500 земельных участков, сообщает сайт Newsbash.ru.

Глава городской администрации Рустам Бадыкшанов рассказал, что на сегодняшний день здесь проживают более тысячи человек. Постепенно решаются вопросы с водоснабжением, на которое ранее жаловались жители микрорайона. С 2011 года были проложены водопроводные сети протяженностью более 5 км на общую сумму 5,6 млн рублей. Сейчас эти работы, разделенные на три этапа, продолжаются. Уже проложено 14,3 км, общая сумма работ, которые должны закончиться в 2020 году, оценивается в 103 млн рублей. Глава Благовещенска попросил Радия Хабирова часть средств, запланированных на 2020 год, перекинуть на этот год, чтобы провести работы по водоснабжению комплексно, и получил одобрение со стороны руководителя региона.

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В микрорайоне продолжается и газификация, часть улиц уже получили голубое топливо. Необходимая сумма затрат на дальнейшую газификацию составляет 35 млн рублей. Продолжается строительство дорог, где требуется финансовая поддержка со стороны республиканского бюджета. Общая протяженность дорожного полотна микрорайона составляет 47 км. Радий Хабиров отметил, что республика поможет городу дорожной техникой. Это позволит проводить работы по отсыпке дорог щебнем и бутом оперативнее и в разы дешевле. За счет средств городского бюджета проводится и наружное освещение, однако, по словам главы городского поселения, муниципальных средств не хватает. Для того, чтобы установить светильники во всем микрорайоне, требуется 35 млн рублей.
Радий Хабиров после общения с руководством муниципалитета и жителями микрорайона сказал, что самые главные точки, на что он обращает внимание в новых микрорайонах, — вода, газ и дороги. Это должно делаться в первую очередь. Руководству города и района Радий Хабиров дал поручение почаще общаться с жителями и давать разъяснения по всем текущим проблемам.



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