Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Благовещенский район

Рабочая поездка врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Благовещенск началась с посещения микрорайона Северный, застройка которого была начата еще в 1993 году и продолжается до сих пор. В общей сложности здесь выделено более 2500 земельных участков, сообщает сайт Newsbash.ru.





Глава городской администрации Рустам Бадыкшанов рассказал, что на сегодняшний день здесь проживают более тысячи человек. Постепенно решаются вопросы с водоснабжением, на которое ранее жаловались жители микрорайона. С 2011 года были проложены водопроводные сети протяженностью более 5 км на общую сумму 5,6 млн рублей. Сейчас эти работы, разделенные на три этапа, продолжаются. Уже проложено 14,3 км, общая сумма работ, которые должны закончиться в 2020 году, оценивается в 103 млн рублей. Глава Благовещенска попросил Радия Хабирова часть средств, запланированных на 2020 год, перекинуть на этот год, чтобы провести работы по водоснабжению комплексно, и получил одобрение со стороны руководителя региона.

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