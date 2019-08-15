Радия Хабирова возмутило состояние микрорайонов Благовещенска
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Радия Хабирова возмутило состояние некоторых микрорайонов Благовещенска. Он отметил, что они запущены, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Как в глухом захолустье. Убитые дороги, проблемы с электричеством, водоснабжением и газом – странно даже перечислять все это в 21 веке…» – написал врио главы РБ на своих страницах в соцсетях.
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Хабиров поручил подчиненным больше общаться с горожанами.
«Вижу и на собственном опыте, и по анализу обращений, что коммуникации с властью благовещенцам не хватало…» – отметил он.
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