Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии

Руководитель Центра развития туризма Башкирии при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. От комментариев изданию Идельбаев отказался, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сейчас Центр, по сути, никто не возглавляет. При этом работать учреждение продолжает – это подтвердили в пресс-службе. О причинах ухода Идельбаева, равно как и о том, кто станет исполняющим обязанности руководителя, там говорить не стали.

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Напомним, накануне в Башкирии разразился локальный скандал, связанный с позиционированием туристического бренда Башкортостана Terra Bashkiria. На открытии лавки с сувенирами в Гостином дворе присутствовали две девушки в купальниках, расположение надписей на которых вызвало недоумение у многих пользователей Сети.