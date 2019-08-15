Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии
Комментарии (0)
Загрузка...
Руководитель Центра развития туризма Башкирии при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. От комментариев изданию Идельбаев отказался, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас Центр, по сути, никто не возглавляет. При этом работать учреждение продолжает – это подтвердили в пресс-службе. О причинах ухода Идельбаева, равно как и о том, кто станет исполняющим обязанности руководителя, там говорить не стали.Напомним, накануне в Башкирии разразился локальный скандал, связанный с позиционированием туристического бренда Башкортостана Terra Bashkiria. На открытии лавки с сувенирами в Гостином дворе присутствовали две девушки в купальниках, расположение надписей на которых вызвало недоумение у многих пользователей Сети.
Читайте также
Политика
Римма Бойцова временно возглавила Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму
Политика
Артур Идельбаев может получить пост руководителя «Центра развития туризма РБ»
Общество
Из карьера в Сибае предлагают сделать отель
Политика
Денис Булатов назначен председателем Госкомитета Башкирии по мониторингу социально-экономического развития
Политика
Хромец Артур работавший заммэра Уфы по строительству и архитектуре заявил об увольнении
Политика
Глава «Башавтотранса» Разим Махиянов покинул свой пост
Политика
В Башкирии Гюзель Насырова назначена и.о. Управляющего делами Главы РБ
Общество
Из бюджета Башкирии на развитие туризма выделена крупная субсидия