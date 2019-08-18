Воспитатели детсадов пожаловались Хабирову на старые игровые площадки
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что заведующие детсадов жалуются ему на старые игровые площадки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Башкирии поддержат учителей подготовивших стобальников
«Да, они ухоженные, чистенькие, но создавались 20-30, а то и 50 лет назад», – признал Радий Хабиров.В итоге он пообещал подумать над этой проблемой.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров остался недоволен благоустройством дворов в Давлеканово
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе оценил реализацию программы "Башкирские дворики"
Политика
Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов
Культура
Радий Хабиров обещал продумать вопрос поддержки работников культуры на селе
Политика
В Башкирии на ремонт дворов затратят 1,7 миллиарда
Политика
Хабиров поручил выделить 1 млрд рублей на компенсацию родительской платы за детские сады
Политика
Радий Хабиров предложил сдавать пустующие здания под детсады
Общество
Жители Туймазинского района пожаловались Радию Хабирову на качество питьевой воды