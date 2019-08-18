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Воспитатели детсадов пожаловались Хабирову на старые игровые площадки

Добавлено: 18.08.19
Просмотров: 106
Рубрика: Политика
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Воспитатели детсадов пожаловались Хабирову на старые игровые площадки

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что заведующие детсадов жалуются ему на старые игровые площадки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как отметил руководитель региона, они говорят, что им «обидно» из-за того, что ремонтируются дворы жилых домов по программе «Башкирские дворики», а детским площадкам в садиках внимания не уделяют.
«Да, они ухоженные, чистенькие, но создавались 20-30, а то и 50 лет назад», – признал Радий Хабиров.
В итоге он пообещал подумать над этой проблемой.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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