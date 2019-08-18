Воспитатели детсадов пожаловались Хабирову на старые игровые площадки

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что заведующие детсадов жалуются ему на старые игровые площадки, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Да, они ухоженные, чистенькие, но создавались 20-30, а то и 50 лет назад», – признал Радий Хабиров.

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Как отметил руководитель региона, они говорят, что им «обидно» из-за того, что ремонтируются дворы жилых домов по программе «Башкирские дворики», а детским площадкам в садиках внимания не уделяют.В итоге он пообещал подумать над этой проблемой.