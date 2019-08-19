Василий Петров официально назначен главой Бирского района
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Новым главой Бирского района решением муниципалитета назначен Василий Петров, сообщил в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Экс-глава Бирского района Александр Груздев подал в отставку 24 июля. Василий Петров был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.
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