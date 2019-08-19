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Василий Петров официально назначен главой Бирского района

Добавлено: 19.08.19
Просмотров: 105
Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
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Василий Петров официально назначен главой Бирского района

Новым главой Бирского района решением муниципалитета назначен Василий Петров, сообщил в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Соответствующее решение было принято 16 августа, с Василием Петровым заключен контракт.

Экс-глава Бирского района Александр Груздев подал в отставку 24 июля. Василий Петров был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.
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