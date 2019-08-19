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"Выводить на большой экран всех тех, кто ковыряется в телефоне на оперативке": Радий Хабиров отчитал глав районов

Добавлено: 19.08.19
Просмотров: 78
Рубрика: Политика
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"Выводить на большой экран всех тех, кто ковыряется в телефоне на оперативке": Радий Хабиров отчитал глав районов

На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров поднял вопрос районных инвестчасов. Выяснилось, что в половине районов мероприятия проведены не было. Глава региона поручил своим коллегам из Уфы начать жестко следить за проведением инвестиционных часов в районах, сообщает сайт Newsbash.ru.

Несмотря на отсутствие инвестчасов, интерес к ним в районах есть. Об этом Радию Хабирову предприниматели пишут в социальных сетях. В разгар важного разговора руководитель республики заметил, что многих главы районов сидят во время оперативки в мобильных телефонах.

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Радий Хабиров:
Мне у вас телефоны отбирать? Дети, чтоли? Баймак? Я прошу с этим не шутить, предпринимательское сообщество нам необходимо. Что касается кандидатур на заместителя по предпринимателям: везде предлагают людей, которые удобны главам. А я говорил, что надо брать тех, кто разбирается в бизнесе.
Помимо этого Радий Хабиров заметил, что необходимо начать выводить в прямой эфир глав районов, которые не слушают то, что происходит на планерке.

Радий Хабиров
Я прошу выводить на большой экран всех тех, кто ковыряется в телефоне. Вы что, не можете урезонить себя в течение одного часа. Аппарат, дайте команду выводить на передний план. Пускай их жители знают, чем они занимаются на оперативках.
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