"Задача глав муниципалитетов не просто сидеть в кабинете и ждать": Хабиров о предпринимательских часах

С начала августа во всех муниципалитетах Башкирии должны были состояться 189 предпринимательских часов. Из них 91 заседание было отменено, сообщает сайт Newsbash.ru.





В качестве основных причин по 37 муниципальным образованиям за прошедший четверг указываются следующие основания: отсутствие заявок от предпринимателей проектов, выезд глав муниципального образования в Уфу, нахождение инвеступолномоченного в отпуске. Об этом рассказал врио Главы Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Правительстве Башкирии.

«Я пять раз повторял об этом: предпринимательский час проводит только лично глава муниципалитета. Никакие замы, как пишут в Туймазинском районе – этого быть не должно. Самое главное, видимо, главы муниципалитетов не уяснили: как аргумент, что предпринимательский час не проводится по причине отсутствия заявок от предпринимателей. Задача глав муниципалитетов не просто сидеть в кабинете и ждать, когда к ним придут предприниматели, а искать предприимчивых людей, зазывать их, везде засовывать свой нос любопытный. Такое основание я буду считать, что вы недорабатываете, а не у вас нет предпринимателей. Вы не понимаете сути и важности этой работы», – заявил Радий Хабиров.

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В августе предпринимательские часы не проводились в Агидели, в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Миякинском, Чишминском, Миякинском районах республики.