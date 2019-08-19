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«Там уже сено вы начали выращивать, кажется»: Хабиров возмутился качеством содержания дорог в Уфе

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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«Там уже сено вы начали выращивать, кажется»: Хабиров возмутился качеством содержания дорог в Уфе

Врио Главы РБ Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве обратился к чиновникам с критикой по поводу благоустройства дорог. По его словам, во время рабочей поездки в Благовещенск он заметил на трассе посреди разделительной полосы заросли травы, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Там уже сено вы начали выращивать, кажется. Хорошо, что я проезжал там, а если бы нет? Наверное, там бы уже табуны начали пасти. Если мы скажем, сколько тратится на поддержание порядка на дорогах, жители справедливо будут считать, что средства разворовали», - заявил врио руководителя региона.
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По данным Радия Хабирова, на благоустройство трассы М-5 за несколько лет тратится 3 млрд рублей. При этом, с его слов, на дорогах встречаются не только заросли, но и гравий, галька и мусор.
«Я около 40 лет провел в республике до отъезда и никогда такого не видел. Дорога от аэропорта всегда должна быть в идеальном состоянии, это наша визитная карточка», - отметил Радий Хабиров, поручив еженедельно мониторить качество содержания дорог в республике.
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