Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин подал в отставку

Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин покинул должность, сообщил источник. Он возглавлял ведомство с октября 2012 года. Причины ухода и имя исполняющего обязанности министра в настоящее время неизвестны, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Напомним, в апреле этого года 52-летний чиновник подвергся критике со стороны врио Главы республики Радия Хабирова. Поводом к этому стала приостановка деятельности стерлитамакского завода «Станкостроение».