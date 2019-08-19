Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин подал в отставку

Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин подал в отставку

Добавлено: 19.08.19
Просмотров: 54
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин подал в отставку

Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин покинул должность, сообщил источник. Он возглавлял ведомство с октября 2012 года. Причины ухода и имя исполняющего обязанности министра в настоящее время неизвестны, сообщает сайт Newsbash.ru.

Василий Петров официально назначен главой Бирского района

Читайте также:

Василий Петров официально назначен главой Бирского района
Напомним, в апреле этого года 52-летний чиновник подвергся критике со стороны врио Главы республики Радия Хабирова. Поводом к этому стала приостановка деятельности стерлитамакского завода «Станкостроение».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии
Политика
С чего начинали карьеру руководители различных ведомств Башкирии
Урал Искандаров возглавил министерство экологии Башкирии
Политика
Урал Искандаров возглавил министерство экологии Башкирии
Министр экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин уволился по собственному желанию
Политика
Министр экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин уволился по собственному желанию
Фарит Давлетгареев уволился с поста главы Учалинского района
Политика
Фарит Давлетгареев уволился с поста главы Учалинского района
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Политика
Гюзель Насырова назначена на должность первого заместителя Управляющего делами Главы РБ
Глава Иглинского района Гафуан Шайхутдинов подал в отставку
Политика
Глава Иглинского района Гафуан Шайхутдинов подал в отставку
В Башкирии Гюзель Насырова назначена и.о. Управляющего делами Главы РБ
Политика
В Башкирии Гюзель Насырова назначена и.о. Управляющего делами Главы РБ
В Башкирии в течение 4 лет построят 12 новых электроподстанций
Экономика
В Башкирии в течение 4 лет построят 12 новых электроподстанций
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: