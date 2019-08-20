Фарит Гильманов назначен и.о. министра промышленности и инновационной политики Башкирии

Исполнение обязанностей министра промышленности и инновационной политики Башкортостана возложено на Фарита Гильманова, ранее занимавшего должность первого заместителя министра, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщалось, предыдущий руководитель ведомства Алексей Карпухин ушел с поста министра по собственному желанию.

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родился 8 февраля 1976 года в деревне Кызыл-Октябрь Ишимбайского района. Окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России, адъюнктуру Санкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России, кандидат педагогических наук. Служил начальником пожарной части МЧС по РБ, начальником отдела государственной пожарной инспекции города Салавата Управления госпожарнадзора МЧС по РБ. С апреля 2011 года работал главой администрации города Салавата. На должность первого заместителя промышленности и инновационной политики республики был назначен в феврале 2019 года.