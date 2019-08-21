Шойгу рассказал о напряженной военной обстановке на западных границах России
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На западных границах России военно-политическая обстановка остается напряженной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает сайт Newsbash.ru.
«[Ситуация] характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — передает слова Шойгу ТАСС.В ответ на угрозы Россия «реализует ряд мер». До конца года Западный военный округ проведет свыше 20 учений войск береговой обороны и ПВО с использованием 1,3 тысячи новых единиц техники. Вместе с Белоруссией в сентябре пройдут учения «Щит Союза-2019». В них будут задействованы 12 тысяч военных и 950 единиц техники. Уже запланированы учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». В них примут участие страны-союзники России по Организации Договора о коллективной безопасности.
В августе Россия провела учения «Океанский щит — 2019», напоминает «Национальная служба новостей». В сборах приняли участие почти 11 тысяч солдат, использовалось свыше 100 единиц техники.
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