Депутаты предложили материально помочь родителям собрать ребенка в школу
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В Госдуме предложили выделять родителям деньги на сборы ребенка в школу. Потому что не все семьи располагают достаточными средствами, чтобы приобрести всё необходимое к 1 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предложение материально помочь родителям внес замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он назвал это «первосентябрьским капиталом». Он считает, что многие родители собирают ребенка в школу в ущерб другим тратам, и особенно трудно это сделать в регионах, где доходы работающих граждан существенно ниже, чем в столице.
В Башкирии уже восемь лет проводится благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Жители республики помогают семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Им собирают канцтовары и школьно-письменные принадлежности. Акция проводится под эгидой Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.
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