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Глава Госкомторговли Башкирии Гузэль Асылова уходит в отставку

Добавлено: 22.08.19
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Рубрика: Политика
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Глава Госкомторговли Башкирии Гузэль Асылова уходит в отставку

Председатель Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова уйдет в отставку. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на компетентный источник в правительстве. Она занимала кресло главы ведомства с 2016 года, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В издании также назвали имя преемника – место председатели Госкомторговли займет первый заместитель Алексей Гусев. Его назначат 26 августа.

Напомним, за последнюю неделю в отставку ушли два чиновника: министр промышленности и инновационной политики Башкирии Алексей Карпухин и первый зампред Госкомитета по строительству Григорий Невоструев.

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