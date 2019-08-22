Глава Госкомторговли Башкирии Гузэль Асылова уходит в отставку

Председатель Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова уйдет в отставку. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на компетентный источник в правительстве. Она занимала кресло главы ведомства с 2016 года, сообщает сайт Newsbash.ru.



В издании также назвали имя преемника – место председатели Госкомторговли займет первый заместитель Алексей Гусев. Его назначат 26 августа.Напомним, за последнюю неделю в отставку ушли два чиновника: министр промышленности и инновационной политики Башкирии Алексей Карпухин и первый зампред Госкомитета по строительству Григорий Невоструев.