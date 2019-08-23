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Хабиров распорядился разобраться "с паразитами, близким к власти" в Бирском районе

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
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Хабиров распорядился разобраться "с паразитами, близким к власти" в Бирском районе

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в социальных сетях рассказал об очень интересной, можно даже сказать — вопиющей ситуации, которая сложилась в одном из городов Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Я всегда планомерно поддерживаю бизнес, прекрасно понимая его позитивное значение для развития республики. Но в Бирске — совсем иное. Уже не один месяц жители здесь жалуются на дороговизну понтонной переправы через Белую — 140 рублей туда-обратно, — констатировал Радий Хабиров.
После разбирательства оказалось, что прежние руководители муниципалитета сдали ее в пользование коммерсантам по весьма привлекательной цене. Вот и стала переправа, находящаяся на балансе района, платной.
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По словам врио руководителя региона, возникает вопрос — почему фирма, взявшая объект в аренду, имеет прямое отношение к родне одного из бывших глав Бирского района?
— Этот договор мы сочли ничтожным, но дельцы так уверены в себе, что отказываются уходить и продолжают пытаться взимать плату. Соответствующим структурам дано поручение — разобраться в ситуации и восстановить законность, — сообщил Радий Хабиров, попросив в дальнейшем «научиться отличать добропорядочных инвесторов от паразитов, близких к власти».
Ранее  рассказывалось, как Радий Хабиров попросил коллег разобраться в стоимости отсыпки одного километра дороги, назвав сложившуюся ситуацию в дорожном хозяйстве «преступлением».
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