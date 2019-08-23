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На выборы Главы Башкирии из бюджета республики выделят колоссальную сумму

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Политика
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На выборы Главы Башкирии из бюджета республики выделят колоссальную сумму

На выборы Главы Башкирии из бюджета республики будет направлено более 425,2 млн рублей, сообщает РБК со слов председателя ЦИК РБ Илоны Макаренко. Средства уже перечислены на счет регионального Центризбиркома, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Основная часть – около 382,9 млн рублей – передана нижестоящим избирательным комиссиям. Примерно 40-50 млн рублей будет потрачено на организацию видеонаблюдения на 69 территориальных и 410 участковых комиссий. Напомним, выборы Главы РБ состоятся 8 сентября.
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