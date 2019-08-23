На выборы Главы Башкирии из бюджета республики выделят колоссальную сумму
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На выборы Главы Башкирии из бюджета республики будет направлено более 425,2 млн рублей, сообщает РБК со слов председателя ЦИК РБ Илоны Макаренко. Средства уже перечислены на счет регионального Центризбиркома, сообщает сайт Newsbash.ru.
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