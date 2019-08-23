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Дмитрий Медведев о переходе на четырехдневную рабочую неделю: «Такой переход совершится, но «не сию секунду»

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Политика
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Дмитрий Медведев о переходе на четырехдневную рабочую неделю: «Такой переход совершится, но «не сию секунду»

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает сайт Newsbash.ru.

По мнению Дмитрий Медведева, такой переход совершится, но «не сию секунду», отметив, что для этого нужно продумать изменения в трудовом законодательстве.

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«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили», — сказал глава правительства.
Премьер-министр напомнил, что уже дал министерствам поручения по проработке этого вопроса. Впервые эту идею он высказал в начале июня. Накануне Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить свою позицию по поводу сокращения рабочей недели до 30 сентября.
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