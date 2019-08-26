Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате, где расположено крупное предприятие «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават», сообщает сайт Newsbash.ru.





Обсуждая перспективы проведения в Уфе в 2021 году чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, глава государства вспомнил, что когда занимался борьбой, ездил на соревнования в Салават и помнит, что там «пахло нефтью». «Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор»,— ответил на его замечание Радий Хабиров, комментируя нынешнюю ситуацию с состоянием экологии в городе.

Салават — один из самых загрязненных городов Башкирии. По данным минэкологии республики, в 2018 году на каждого жителя города приходилось в среднем 321 кг вредных выбросов в атмосферу — это самая высокая нагрузка на экологию в башкирских городах.