Владимир Путин на встрече с Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате
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Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым обратил внимание на воздух в Салавате, где расположено крупное предприятие «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават», сообщает сайт Newsbash.ru.
Обсуждая перспективы проведения в Уфе в 2021 году чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, глава государства вспомнил, что когда занимался борьбой, ездил на соревнования в Салават и помнит, что там «пахло нефтью». «Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор»,— ответил на его замечание Радий Хабиров, комментируя нынешнюю ситуацию с состоянием экологии в городе.
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