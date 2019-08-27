О чем подробно разговаривали Хабиров и Путин на встрече | видео

Башкирия планирует создать особую экономическую зону. Об этом речь шла на встрече президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы региона Радием Хабировым, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он рассказал президенту о социально-экономическом развитии республики и, помимо прочего, сообщил о снижении уровня безработицы и притоке инвестиций, в том числе зарубежных. Глава государства, в свою очередь, отдельно поинтересовался демографическими проблемами. Разговор зашел и о спортивной жизни региона, с которой, как оказалось, у Владимира Путина связаны особые воспоминания.

— Почему у вас детская смертность выше, чем в целом по стране?

— Все-таки обратите на это особое внимание. Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая. Я знаю, что мы перешли на другие цифры. Это понятно, на другой учет, что дает другие показатели, но они объективные, поэтому надо с этим работать.

«Если люди в соцсетях пишут о проблеме, то и мы, власти, должны реагировать», — поделилась руководитель рабочей группы по обращению жителей в соцсетях при администрации главы Республики Башкоторстан Елена Прочаковская.

«Сфотографировали, отправили обращение. Мы не ожидали, что так быстро можно решить эту проблему», — рассказал житель Уфы.

«Французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было. Это крупнейшее предприятие Франции», — отметил Радий Хабиров.

«Помню, пахло там нефтью. Ездил на соревнования туда, когда занимался борьбой», — вспомнил Владимир Путин.

Исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на встречу с Путиным принес внушительную папку — на графиках и таблицах была изображена вся социально-экономическая картина крупнейшего российского региона. Но сначала Путин поинтересовался вопросами демографии:— Это действительно одна из самых сложных для нас задач. Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, чтобы какие-то показатели слабой медицины. Те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять.Выправлять ситуацию в Башкирии начали с внедрения масштабной программы модернизации системы здравоохранения. Особое внимание сельской медицине — только в этом году планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта. Строятся и крупные объекты — кардио- и онкоцентр. Молодым специалистам, готовым поехать на работу в отдаленные районы, предоставляют жилье и солидные подъемные.Реагировать на любое обращение жителя в социальных сетях позволяет новая программа «Инцидент — менеджмент».С начала года уже обработано свыше миллиона заявок. Например, супруги Ибрагимовы обратили внимание главы региона на проблему благоустройства территории детского сада. И вот результат — вокруг здания новый асфальт, а сам детский садик будет реконструирован.Прямой диалог налажен и с представителями бизнеса. Предприниматели готовы вкладывать в экономику Башкирии. Более трех миллиардов рублей — это стоимость нового завода по производству деликатесных сыров. Построит его всемирно известная французская компания в городе Белебей на базе уже существующего предприятия. Уже сейчас здесь выпускают более пятнадцати с половиной тысяч тонн сыра, а вскоре начнут делать и данную продукцию с плесенью, такие как «Бри» и «Камамбер».Владимир Путин в шутку сообщил, что наши ограничительные меры действуют до сих пор. На это временно исполняющий обязанности главы региона ответил: «Селяне так и говорят: »Держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это работает». Российский лидер отметил: «Это не санкции, это ответные меры».Новый импульс промышленности дали территории опережающего развития — их в регионе уже пять. На предприятиях «Газпрома» теперь выпускают не только высококлассные марки бензина и ракетного топлива, но и товары народного потребления.Президент вспомнил, что он приезжал в Башкирию на соревнования по дзюдо:На это Радий Хабиров отметил: «У нас там была сильная школа дзюдо». Российский лидер резюмировал: «Хорошая школа, соревнования проводила хорошие».

Борьба для Башкирии — это еще и национальный вид спорта. Поединки на поясах или по-башкирски «куреш» здесь культивируются с незапамятных времен.



Буквально на днях в Уфе был заложен камень в строительстве республиканского Центра борьбы. И еще одна хорошая новость — через два года именно он примет Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram