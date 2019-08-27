Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений

По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений

Добавлено: 27.08.19
Просмотров: 127
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений

На оперативном совещании в правительстве республики врио Главы РБ Радий Хабиров дал членам кабмина поручения по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает сайт Newsbash.ru.

Врио руководителя республики выделил 3 распоряжения: работа по жд сообщению между Уфой и Агиделью, создание Научно-образовательного центра с межуниверситетским кампусом и поддержка Кумертауского производственного объединения.

О чем подробно разговаривали Хабиров и Путин на встрече | видео

Читайте также:

О чем подробно разговаривали Хабиров и Путин на встрече | видео
В частности, Радий Хабиров отметил, что и властям, и предприятию необходимо искать точки сбыта для Кумертауского производственного объединения. По его словам, необходимо увеличить активность в этом направлении, однако «спешить никто не будет».


«Все поручения надо предметно отрабатывать. Под лежачий камень вода не течет, нам надо все сделать самим», - сказал Радий Хабиров.

Напомним, в рамках встречи Владимир Путин также поручил заняться показателями детской смертности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным
Политика
Радий Хабиров провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным
Радия Хабирова смутили аграрные показатели
Политика
Радия Хабирова смутили аграрные показатели
Радий Хабиров потребовал от глав администраций активнее общаться с людьми
Политика
Радий Хабиров потребовал от глав администраций активнее общаться с людьми
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Политика
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Радий Хабиров потребовал дать ему объяснения, почему контракты с врачами заключаются на полгода
Политика
Радий Хабиров потребовал дать ему объяснения, почему контракты с врачами заключаются на полгода
Радий Хабиров обратил внимание чиновников на смертельные аварии
Политика
Радий Хабиров обратил внимание чиновников на смертельные аварии
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сегодня неожиданно прервал трансляцию оперативки в правительстве республики
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров сегодня неожиданно прервал трансляцию оперативки в правительстве республики
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: