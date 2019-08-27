По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений
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На оперативном совещании в правительстве республики врио Главы РБ Радий Хабиров дал членам кабмина поручения по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает сайт Newsbash.ru.
Врио руководителя республики выделил 3 распоряжения: работа по жд сообщению между Уфой и Агиделью, создание Научно-образовательного центра с межуниверситетским кампусом и поддержка Кумертауского производственного объединения.
«Все поручения надо предметно отрабатывать. Под лежачий камень вода не течет, нам надо все сделать самим», - сказал Радий Хабиров.
Напомним, в рамках встречи Владимир Путин также поручил заняться показателями детской смертности.
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