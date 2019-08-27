В правительстве Башкирии обсудили подготовку школ к новому учебному году 2019-2020

В рамках совещания в правительстве Башкирии были озвучены показатели готовности школ к 1 сентября. Так, было проверено 1310 школ на предмет соблюдения требований безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.





В этом году в школы Башкирии придут более 487 тысяч учеников, 255 тысяч первоклассников. Из школьников около 8 процентов будут учиться во 2 смену.

«Не можете построить теплый туалет, тогда сносите школу, будем строить новую. Это важный показатель того, что мы с вами должны научиться сперва решать простые, базовые задачи», - заявлял ранее Радий Хабиров.

Впервые в образовательные организации были направлены чек-листы с указанием распространенных нарушений и путей их решения. Отмечается, что данная практика оказалась полезной, к 1 сентября недочеты исправят все школы. Также в ближайшее время завершится работа по установке в зданиях систем оповещения, видеонаблюдения и охранных установок.В то же время стало известно, что теплые туалеты могут появиться не во всех школах Башкирии. Так, в «зоне риска» оказались 26 школьных туалетов в Мишкинском районе и 7 в Зилаирском районе. Напомним, на данные нужды было выделено 160 млн рублей.Также было акцентировано внимание на освещенности подходов к школам. В настоящий момент работы по установке и замене светильников выполнены на более чем 70 процентов. При этом, как отметил председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, в систему «Инцидент» приходят массовые жалобы от жителей Благовещенского, Калтасинского, Илишевского, Федоровского и Бирского районов, которые заявляют, что в их населенных пунктах не используются уже готовые светильники.

Напомним, в 2019 году на программу по улучшению систем наружного освещения населённых пунктов республики потратят 642 млн рублей. Бюджет программы будет направлен на монтаж электроопор, прокладку проводов и установку светильников. Всего до 2024 года в населённых пунктах планируется установить порядка 140 тысяч светильников.



Также стали известны итоги опроса родителей об улучшении условий в школах. Выяснилось, что большинству образовательных учреждений необходима замена учебного оборудования, обновление спортплощадки и дорожек. Радий Хабиров отметил, что для таких масштабных изменений необходимо будет рассмотреть соответствующий пункт в планировании бюджета на следующие годы.

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