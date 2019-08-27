Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В правительстве Башкирии обсудили подготовку школ к новому учебному году 2019-2020

В правительстве Башкирии обсудили подготовку школ к новому учебному году 2019-2020

Добавлено: 27.08.19
Просмотров: 127
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В правительстве Башкирии обсудили подготовку школ к новому учебному году 2019-2020

В рамках совещания в правительстве Башкирии были озвучены показатели готовности школ к 1 сентября. Так, было проверено 1310 школ на предмет соблюдения требований безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.

В этом году в школы Башкирии придут более 487 тысяч учеников, 255 тысяч первоклассников. Из школьников около 8 процентов будут учиться во 2 смену.

По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений

Читайте также:

По итогам встречи с Путиным Радий Хабиров подписал ряд распоряжений
Впервые в образовательные организации были направлены чек-листы с указанием распространенных нарушений и путей их решения. Отмечается, что данная практика оказалась полезной, к 1 сентября недочеты исправят все школы. Также в ближайшее время завершится работа по установке в зданиях систем оповещения, видеонаблюдения и охранных установок.

В то же время стало известно, что теплые туалеты могут появиться не во всех школах Башкирии. Так, в «зоне риска» оказались 26 школьных туалетов в Мишкинском районе и 7 в Зилаирском районе. Напомним, на данные нужды было выделено 160 млн рублей.
«Не можете построить теплый туалет, тогда сносите школу, будем строить новую. Это важный показатель того, что мы с вами должны научиться сперва решать простые, базовые задачи», - заявлял ранее Радий Хабиров.
Также было акцентировано внимание на освещенности подходов к школам. В настоящий момент работы по установке и замене светильников выполнены на более чем 70 процентов. При этом, как отметил председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, в систему «Инцидент» приходят массовые жалобы от жителей Благовещенского, Калтасинского, Илишевского, Федоровского и Бирского районов, которые заявляют, что в их населенных пунктах не используются уже готовые светильники.

Напомним, в  2019 году на программу по улучшению систем наружного освещения населённых пунктов республики потратят 642 млн рублей. Бюджет программы будет направлен на монтаж электроопор, прокладку проводов и установку светильников. Всего до 2024 года в населённых пунктах планируется установить порядка 140 тысяч светильников.

Также стали известны итоги опроса родителей об улучшении условий в школах. Выяснилось, что большинству образовательных учреждений необходима замена учебного оборудования, обновление спортплощадки и дорожек. Радий Хабиров отметил, что для таких масштабных изменений необходимо будет рассмотреть соответствующий пункт в планировании бюджета на следующие годы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу
Образование
Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Образование
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики
Образование
В Башкирии качество питания в школах и детсадах будет контролировать правительство республики
На образовательные учреждения Башкирии выделили 44 млрд рублей
Образование
На образовательные учреждения Башкирии выделили 44 млрд рублей
В Уфе комиссия признала все столичные школы безопасными
Образование
В Уфе комиссия признала все столичные школы безопасными
В одной из школ Тумазинского района завершается ремонт крыши
Образование
В одной из школ Тумазинского района завершается ремонт крыши
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
Общество
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
В школах Башкирии пресечены незаконные поборы с родителей
Общество / Образование
В школах Башкирии пресечены незаконные поборы с родителей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: