В правительстве Башкирии обсудили подготовку школ к новому учебному году 2019-2020
В рамках совещания в правительстве Башкирии были озвучены показатели готовности школ к 1 сентября. Так, было проверено 1310 школ на предмет соблюдения требований безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.
В этом году в школы Башкирии придут более 487 тысяч учеников, 255 тысяч первоклассников. Из школьников около 8 процентов будут учиться во 2 смену.
В то же время стало известно, что теплые туалеты могут появиться не во всех школах Башкирии. Так, в «зоне риска» оказались 26 школьных туалетов в Мишкинском районе и 7 в Зилаирском районе. Напомним, на данные нужды было выделено 160 млн рублей.
Напомним, в 2019 году на программу по улучшению систем наружного освещения населённых пунктов республики потратят 642 млн рублей. Бюджет программы будет направлен на монтаж электроопор, прокладку проводов и установку светильников. Всего до 2024 года в населённых пунктах планируется установить порядка 140 тысяч светильников.
Также стали известны итоги опроса родителей об улучшении условий в школах. Выяснилось, что большинству образовательных учреждений необходима замена учебного оборудования, обновление спортплощадки и дорожек. Радий Хабиров отметил, что для таких масштабных изменений необходимо будет рассмотреть соответствующий пункт в планировании бюджета на следующие годы.