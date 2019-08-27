В Башкирии создадут Фонд помощи дольщикам
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В Башкортостане будет создан Фонд республики Башкортостан по регулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Это предусматривает указ, подписанный врио Главы республики Радием Хабировым. Об этом стало известно на совещании в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Это важное дело. Потому что у нас сложное наследство. Самое большое количество дольщиков в масштабе ПФО. Все обязательства перед дольщиками мы выполним. Вопрос — когда? Сроки у нас небольшие. Сейчас мы создаем Фонд, начинаем его насыщать бюджетными деньгами, и направляем их на строительство», — заявил Радий Хабиров.
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