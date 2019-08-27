Олег Голов официально назначен главой Благовещенского района Башкирии

Главой Благовещенского района Башкирии стал Олег Голов, сообщили на оперативке правительства во вторник, 27 августа.





Месяц он занимал эту должность с приставкой и. о., а до этого был руководителем Корпорации развития республики. После него корпорацию возглавил вернувшийся работать в Башкирию Раиль Сарбаев, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Задач там много, посмотрите, чтобы безвластия не было, — подчеркнул Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Окончательное решение о назначении приняли на заседании совета района, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.Также на оперативке врио главы Башкирии заявил об отставке министра промышленности и инновационной политики Алексея Карпухина, который занимал это кресло последние семь лет. О том, что он написал заявление по собственному желанию, говорили еще на прошлой неделе.родился в 1972 году в Стерлитамаке. Выпускник Стерлитамакского государственного педагогического института, аспирант Московского педагогического университета, также окончил Международную школу бизнеса РЭУ им. Плеханова. Преподавал в стерлитамакском филиале Башгосуниверситета. Имеет степень кандидата педагогических наук.