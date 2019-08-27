Радий Хабиров заинтересовался судьбой уфимского цирка

На оперативном совещании в правительстве РБ обсудили вопросы культуры. Однако Радия Хабирова беспокоила судьба уфимских театров и цирка. Напомним, что последний не соответствовал требованиям безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.





В мае 2017 года единственный в республике цирк был опечатан судебными приставами по решению Верховного суда Башкирии. А башкирский театр кукол в свою очередь готовится к масштабной реконструкции. Чиновники отметили, что по цирку ведется проектная работа, по театру кукол завершена экспертиза, башдрамтеатр на торгах, а русский – ждет экспертизу. Радий Хабиров отметил, что это звезды, которыми необходимо заняться.

— Мы все переживаем за Театр кукол, русский и башкирский драм, наш цирк и так далее. В каком-то обозримом будущем нам, наверное, надо начинать работу и подарить жителям. У нас цирк уже сколько стоит без движения? Это сколько детей без этого выросло? Надо, чтобы нас включили в программу в следующем году. Все-таки это наши звезды, которые основной тренд определяют, — заключил Радий Фаритович.

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