Рустам Рахмангулов возглавил администрацию Стерлибашевского района

Вчера,27 августа депутаты местного райсовета утвердили Рустама Рахмангулова на должность главы администрации Стерлибашевского района Башкирии



Напомним, в начале августа он был назначен временно исполняющим обязанности главы муниципалитета. За кандидатуру Рахмангулова проголосовали все 14 депутатов местного совета, сообщает сайт Newsbash.ru.





Справка:

Рустам Рахмангулов родился 28 января 1981 года в городе Стерлитамаке. В 2003 году окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «филология» с присвоением квалификации «учитель башкирского языка и литературы, истории». Свою трудовую деятельность начинал учителем истории в Башкирском лицее-интернате номер 3. С 2013 по 2016 года возглавлял село Красноусольский. Затем стал главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления управления Главы Башкортостана по взаимодействию с муниципальными образованиями. В 2018 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2018 по август 2019 года – заместитель главы по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка, заместитель главы администрации по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка Стерлитамака.Со 2 августа исполнял обязанности главы администрации Стерлибашевского района. Женат, имеет троих детей.





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