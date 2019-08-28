Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям

В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям

Добавлено: 28.08.19
Просмотров: 86
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям

В муниципалитетах республики завершена работа по освещению подходов к образовательным учреждениям. Об этом сообщил и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев на оперативном совещании, которое провёл врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.


– О выполнении поставленной задачи проинформировали все муниципалитеты, за исключением Уфы, – заявил Борис Беляев. – Это связано с большим объёмом работы. До 1 сентября в столице планируется обеспечить освещением территории дошкольных и школьных учреждений, а до 1 октября – подходы к ним.
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий

Читайте также:

В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
В целом программа модернизации систем уличного освещения в республике реализуется с опережением графика. На сегодняшний день смонтировано 16,5 тысячи новых светильников, что составляет 72 процента от плана. Кроме того, установлено 3,8 тысячи опор, заменено 7 тысяч неисправных ламп. Для модернизации систем освещения применяется только энергосберегающее оборудование – светодиодные и натриевые лампы, а также фотореле и устройства регулировки яркости.

Несоблюдение сроков отмечается в Шаранском, Благоварском, Стерлибашевском, Кугарчинском, Ермекеевском, Краснокамском и Учалинском районах. Ситуация, по словам и.о. вице-премьера, находится на контроле, завершить работы планируется вовремя.

– У нас достаточно тёмные города и сёла. Наша задача – исправить эту ситуацию. Понятно, что сразу, за один год мы всё не сделаем. Но по крайней мере, мы осветим центральные улицы, школы и детские сады, дворцы культуры, ФОКи. Это вопрос не столько эстетики, сколько комфорта и безопасности наших жителей, – подчеркнул Радий Хабиров. – До 1 ноября нужно завершить эту работу и далее формировать план на следующий год.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В 27 населенных пунктах Бураевского района модернизировали уличное освещение
ЖКХ
В 27 населенных пунктах Бураевского района модернизировали уличное освещение
С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования
Политика
С 1 сентября 2019 года в Башкирии введут сертификаты дошкольного образования
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
Политика
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Персоны
Беляев Борис Владимирович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
В Башкирии за три месяца в 160 населенных пунктах установлено более 3000 светильников
ЖКХ
В Башкирии за три месяца в 160 населенных пунктах установлено более 3000 светильников
В Башкирии смонтировали 1593 фонаря в 26 селах
Политика
В Башкирии смонтировали 1593 фонаря в 26 селах
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
Образование
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
Радий Хабиров дал указание увеличить освещенность в селах и деревнях
Политика
Радий Хабиров дал указание увеличить освещенность в селах и деревнях
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: