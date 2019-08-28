В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям

– О выполнении поставленной задачи проинформировали все муниципалитеты, за исключением Уфы, – заявил Борис Беляев. – Это связано с большим объёмом работы. До 1 сентября в столице планируется обеспечить освещением территории дошкольных и школьных учреждений, а до 1 октября – подходы к ним.

В целом программа модернизации систем уличного освещения в республике реализуется с опережением графика. На сегодняшний день смонтировано 16,5 тысячи новых светильников, что составляет 72 процента от плана. Кроме того, установлено 3,8 тысячи опор, заменено 7 тысяч неисправных ламп. Для модернизации систем освещения применяется только энергосберегающее оборудование – светодиодные и натриевые лампы, а также фотореле и устройства регулировки яркости.

Несоблюдение сроков отмечается в Шаранском, Благоварском, Стерлибашевском, Кугарчинском, Ермекеевском, Краснокамском и Учалинском районах. Ситуация, по словам и.о. вице-премьера, находится на контроле, завершить работы планируется вовремя.