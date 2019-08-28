В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям
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В муниципалитетах республики завершена работа по освещению подходов к образовательным учреждениям. Об этом сообщил и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев на оперативном совещании, которое провёл врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
– О выполнении поставленной задачи проинформировали все муниципалитеты, за исключением Уфы, – заявил Борис Беляев. – Это связано с большим объёмом работы. До 1 сентября в столице планируется обеспечить освещением территории дошкольных и школьных учреждений, а до 1 октября – подходы к ним.
Несоблюдение сроков отмечается в Шаранском, Благоварском, Стерлибашевском, Кугарчинском, Ермекеевском, Краснокамском и Учалинском районах. Ситуация, по словам и.о. вице-премьера, находится на контроле, завершить работы планируется вовремя.
– У нас достаточно тёмные города и сёла. Наша задача – исправить эту ситуацию. Понятно, что сразу, за один год мы всё не сделаем. Но по крайней мере, мы осветим центральные улицы, школы и детские сады, дворцы культуры, ФОКи. Это вопрос не столько эстетики, сколько комфорта и безопасности наших жителей, – подчеркнул Радий Хабиров. – До 1 ноября нужно завершить эту работу и далее формировать план на следующий год.
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